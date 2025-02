Betrunkener fährt unsicher - und hat möglicherweise Unfall verursacht

Betrunken Auto gefahren ist ein 65-Jähriger in Schwabmünchen. Am Samstag kurz nach Mitternacht wurde er laut Polizei in der Bürgermeister-Strobel-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Grund dafür war eine Mitteilung eines anderen Verkehrsteilnehmers, dem die unsichere Fahrweise des Mannes aufgefallen war. Bei dem Mann ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,22 Promille. Deshalb erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Am Pkw des Mannes stellte die Polizei frische Unfallschäden fest. Möglicherweise hat der Autofahrer also vorher noch einen Verkehrsunfall verursacht. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 zu melden. (mjk)

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis