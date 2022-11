Betrunkener gefährdet Gegenverkehr

Ein 60-jähriger Mann hat sein Auto nicht mehr unter Kontrolle. Die Polizei misst 1,5 Promille.

Offenbar unter Alkoholeinfluss ist am Dienstagnachmittag ein 60 Jahre alter Mann auf der Mindelheimer Straße in Schwabmünchen gefahren. Zunächst kam er mit seinem Wagen so weit nach links, dass er gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos stieß. Anschließend geriet er komplett auf die Spur des Gegenverkehrs. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte ein weiterer Autofahrer einen Zusammenstoß verhindern.

Mülltonne und geparktes Auto angefahren

Im weiteren Verlauf der Fahrt erfasste der 60-Jährige mit seinem Wagen noch eine Mülltonne sowie ein geparktes Fahrzeug. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Wie sich herausstellte, stand der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss, denn ein entsprechender Test ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille, berichtet die Polizei. Der Mann musste daraufhin zur Blutentnahme in die Wertachklinik Schwabmünchen und seinen Führerschein abgeben. (AZ)