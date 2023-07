Betrunkener geht nach Ehestreit auf Polizisten los

In Schwabmünchen ist ein Mann nach einem Ehestreit auf einen herbeigerufenen Polizisten losgegangen.

Eine Polizeistreife wurde am Sonntag (30. Juli) gegen 8.20 Uhr zu einem Einsatz nach Schwabmünchen gerufen. Dort war es zuvor zu einem Streit zwischen Eheleuten gekommen. Der Mann wollte laut Polizei in alkoholisiertem Zustand mit dem Auto wegfahren, was seine Frau zu verhindern versuchte.

Als die Beamten den Sachverhalt abklären wollten, schlug der Mann unvermittelt in Richtung des Kopfes eines Polizisten, der aber zurückweichen konnte und nur im Bereich des Oberkörpers getroffen wurde. Der Angreifer wurde überwältigt, gefesselt und in den Streifenwagen gebracht, wo er erneut versuchte, mit den Beinen nach den Polizeibeamten zu treten, die jedoch ausweichen konnten.

Auf der Fahrt zur Ausnüchterung in den Polizeiarrest mussten die Beamten weitere Angriffe durch Kopfstöße unterbinden und den Mann fixieren. Ein Alkoholtest wurde von dem Mann verweigert. Durch die Auseinandersetzung wurde ein Beamter leicht am Arm verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. (AZ)