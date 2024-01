Schwabmünchen

26.01.2024

Bistro, Brautmoden und mehr: Was sich in der Geschäftswelt tut

Hat am Schrannenplatz das Bistro Karya - Tapa del Turco eröffnet: Emi Erez. Dort bietet sie "türkische Hausmannskost" abseits vom Döner an.

Plus Aus ehemaligem Lederwarengeschäft wird in Schwabmünchen ein türkisches Bistro, ein Brautmodengeschäft vergrößert sich. Im medizinischen Bereich gibt es Neuigkeiten.

Von Christian Kruppe

Zum Jahreswechsel haben sich auch in der Schwabmünchner Geschäftswelt Änderungen ergeben. Gastronomisch gibt es ein neues, spannendes Angebot. Zwei junge Kaminkehrermeister bieten Energieberatungen an und eine junge Schneiderin vergrößert ihr Geschäft. Zudem gibt es Neuigkeiten im Gesundheitswesen.

Langes Warten auf das Bistro am Schrannenplatz in Schwabmünchen

Es ist schon viele Monate her, da machten die Umbaupläne des Anwesens Luitpoldstraße 1 viele Schwabmünchner neugierig. Denn dort, wo einst Lederwaren verkauft wurden, sollte ein Café entstehen. Nun ist es soweit. "Karya - Tapas del Turco" heißt Schwabmünchens neues gastronomische Angebot. Betreiberin ist Emi Erez, deren Mann das Gebäude gehört. "Ich erfülle mir hier einen Traum", so die leidenschaftliche Köchin. Schon der Name des Bistros ist ein Hinweis, was die Gäste erwarten können. Emi beschreibt es als "türkische Hausmannskost", angelehnt an die Region Karya, die an der türkichen Ägäis liegt. "Olivenöl, Granantäpfel und Fisch gehören da dazu", erklärt sie. Die Ausrichtung der Karte beschreibt sie als "Vegetarisch, vegan. Aber es wird auch Gerichte mit Fleisch geben." Einen großen Teil der Karte werden "Meze" ausmachen, Emi beschreibt dies als "türkisches Fingerfood". Sie ist froh, endlich öffnen zu können. Für das Bistro ist das komplette Untergeschoss des Gebäudes umgebaut worden. Dabei wurden auch alte Balken des Gebäudes wieder verwendet. '"Es wird klein, aber fein. Wir bringen ein Stück Karya nach Schwabmünchen", freut sich Emi. Im Sommer wird es auch einen Außenbereich geben, geschützt von einem riesigen Sonnenschirm. "Die gibt es, glaube ich, sonst nur auf dem Markusplatz in Venedig", lacht Emis Ehemann Osman Erez.

