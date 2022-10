BJBO und PrO13: Zwei besondere Orchester laden zum Konzert

Der Nachwuchs und die "alten Hasen" aus dem ASM-Bezirk 13 spielen am Sonntag in der Schwabmünchner Stadthalle.

Ein besonderes Kulturereignis steht am Sonntag in der Schwabmünchner Stadthalle an: das Galakonzert des ASM-Bezirks 13. Auftreten werden zwei Orchester, die einiges gemeinsam haben, aber trotzdem einen großen Unterschied haben.

Der Unterschied ist das Alter der Protagonisten. Auf der einen Seite steht das BJBO – das Bezirksjugend-Blasorchester. Das sind Musiker zwischen 14 und 27 Jahren. Den anderen Teil des Konzerts übernimmt das "PrO13" – das sind Musiker ab 30. Gemeinsam haben sie eines: die Liebe zur Blasmusik und Lust auf Neues. Denn das Mitwirken in diesen beiden Orchestern ist freiwillig.

Mitwirkende Musiker sind neugierig auf Neues

52 junge Musiker aus mehr als zehn Vereinen spielen beim BJBO auf, 65 (16 Vereine) sind es beim "PrO13". Dessen Mitorganisatorin Daniela Bravi erklärt die hohe Teilnehmerzahl: "Das sind alles Musiker, die Lust auf mehr haben. Und sie sind vor allem neugierig, haben Lust auf was Neues. Sie wollen Abwechslung zur eigenen Kapelle." Es ist für beide Orchester eine Herausforderung. Ein neuer Dirigent, neue Mitspieler, oft auch ein unbekannter Stil. Und viel Zeit, die Stücke fürs Konzert einzuüben gibt es nicht. "Aber es macht trotz der Anstrengungen viel Spaß, die Kameradschaft ist toll", sagt Bravi.

Bundesdirigent Thomas Hartmann 1 / 3 Zurück Vorwärts Im Beruf und in der Familie (Frau Wilhelmine, zwei Kinder und ein Enkelsohn) dreht sich bei Thomas Hartmann vieles um Musik. Nach dem Abitur schloss er sein Studium als Diplom-Musiker und staatlich geprüfter Musiklehrer in den Fächern Waldhorn und Klavier ab. Zugleich widmete er sich der Musikpädagogik sowie der Leitung von Blasorchestern.

Als staatlich anerkannter Dirigent erhielt er seine Ausbildung bei Professor Felix Hauswirth und zuletzt erweiterte er nochmals seine berufliche Qualifikation durch das Studium „Blasorchester Direktion“ an der Musikhochschule Basel. 2015 wurde er zum Bundesdirigent des ASM ernannt.

Seit Jahren leitet er diverse Musikkapellen, unter anderem die Feuerwehrkapelle Pfuhl. Aktuell ist Thomas Hartmann musikalischer Leiter der Stadtkapelle Neu-Ulm, beim Musikverein Baltringen, dem Auswahlorchester „Herbstwind“ des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes sowie des Projektorchesters Pro 13 des Bezirkes 13 Schwabmünchen. (pfl)

Die älteren Musiker trafen sich zu drei Proben und zwei Probentagen mit dem Bundesdirigenten Thomas Hartmann. Der Nachwuchs probte zweimal vor Ort. Seit Freitag sind die jungen Musiker zu einem Probenwochenende im Kloster Roggenburg. Von da an geht es fast direkt auf die Bühne der Schwabmünchner Stadthalle. Insgesamt zehn Stücke bieten die beiden Orchester – mehr war in der kurzen Vorbereitungszeit nicht möglich. "Dafür wird es ein schöner Abend", ist sich Daniela Bravi sicher, die selbst Teil des "PrO13" ist.

Lesen Sie dazu auch

Beginn des Konzerts am Sonntag ist um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.