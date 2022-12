Blackout: Wie steht Schwabmünchen im Fall der Fälle da?

In der Kritik stehen die öffentlichen Toiletten am Alten Rathaus. Was die Mitglieder des Bauausschusses dazu sagen.

Ein Thema, welches viele Kommunen derzeit umtreibt, ist nun auch in Schwabmünchen angekommen: Wie steht die Stadt in Sachen "Blackout" da – und gibt es einen Notfallplan? Das wollte der CSU-Fraktionsvorsitzende Bernhard Albenstetter in der jüngsten Sitzung des Werk-, Bau-, Energie- und Umweltausschusses wissen. Die Antworten waren diffus. Hauptamtsleiter Markus Rohrer erklärte, dass man sich derzeit erste Gedanken zu dem Thema macht. Einige Funktionen der Stadt sind schon abgesichert, so verfügen Wasserwerk und Kläranlage über eine eigene Notstromversorgung. Dazu verwies Stadtbaumeister Stefan Michelfeit auf das Landratsamt, das in vielen Bereichen des Katastrophenschutzes zuständig sei. Doch das genügte einigen Räten nicht. Zwar ist laut Uli Weißenbach die Feuerwehr gut ausgerüstet, aber er stimmte dem Vorschlag Fabian Wamsers zu, dass sich der Katastrophenschutz der Stadt und die Verwaltung austauschen sollten.

Toiletten am Alten Rathaus waren ab 19.30 Uhr geschlossen

Für eher kleinere, aber trotzdem unschöne Katastrophe sorgt die Toilettenanlage am Stadtplatz. Den besten Ruf hatten die WCs im Keller des Alten Rathauses schon länger nicht mehr. Nach den ersten Tagen des Hoigartens kamen nun vermehrt Klagen auf. "Die Sauberkeit ist nicht gegeben, zudem waren die Türen ab 19.30 Uhr verschlossen", erklärt Uli Weißenbach. Das Dauerproblem kam bei den Besuchern nicht an. Der Zweite Bürgermeister und Sitzungsleiter Josef Alletsee brachte den mobilen WC-Container ins Spiel, den die Bauverwaltung anschaffen wollte. Doch den gibt es noch nicht. Daher soll zum Hoigarten die Toilette länger geöffnet bleiben und auch die Reinigung intensiviert werden. "Eigentlich wird dort täglich gereinigt, aber das reicht wohl manchmal auch nicht", schiebt Bauamtsleiter Stefan Michelfeit hinterher.

Neubau einer Wohnanlage in der Taubentalstraße

Auch Bauanträge waren das Thema der Sitzung. Der Neubau einer Wohnanlage mit zwölf Wohnungen samt Tiefgarage in der Taubentalstraße fand breite Zustimmung. "Der Baukörper wird wuchtig wirken, was auch an der Hanglage liegt", so Josef Alletsee. Auch der Anbau des THW an eine bestehende Halle wurde einstimmig befürwortet. Anders lief es für einen Bauantrag in der Fischergasse. "Das gilt als Außenbereich, da nun einem einzelnen Bau zuzustimmen ist nicht sinnvoll", erklärt Alletsee. Zudem ist die Erschließung zweifelhaft, da die Fischergasse in diesem Bereich eine Privatstraße ist. Daher wird die Stadt wohl dem Vorschlag des Landratsamtes folgen, das zu einen Bebauungsplan für die komplette Fläche regelt und auch für eine gesicherte Erschließung sorgt.