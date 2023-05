Helfer und Retter stehen beim Blaulichttag im Mittelpunkt

Der große Blaulichttag auf dem Gelände des Schwabmünchner Leonhard-Wagner-Schulzentrums am Breitweg steigt am Sonntag, 7. Mai. Die Veranstalter erwarten Tausende Besucher.

Von 10 bis 17 Uhr zeigen Rettungskräfte, Hilfsorganisationen, Feuerwehr, Polizei und viele mehr, was sie können. Spektakuläres ist im Programm angekündigt, wie die Rettung von Personen aus großen Höhen, die Simulation eines Feuers in der Schule, Unfallszenen, der Einsatz der Diensthundestaffel oder ein Rauschbrillenparcours.

Zahlreiche Attraktionen für Kinder finden die Besucherinnen und Besucher ebenso beim Blaulichttag wie Informationen für Erwachsene. Zudem gibt es viele Einsatzfahrzeuge und deren Technik zu bestaunen. Der Eintritt ist frei.

Die Veranstalter empfehlen die Parkplätze am Festplatz, am Friedhof und daneben bei der Firma Eberle sowie am Bahnhof zu nutzen. Auf dem Schulgelände selbst gibt es (mit Ausnahme von Behindertenparkplätzen) keine Abstellmöglichkeit für Autos.