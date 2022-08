Schwabmünchen

06:15 Uhr

Blitzerbilanz: Mit 95 Kilometern pro Stunde durch Schwabmünchen

In Schwabmünchen hatte die Polizei eine Woche lang einen Blitzeranhänger aufgestellt. Das wird für einige Fahrer teuer.

Plus Eine Woche lang stand in der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen ein Blitzeranhänger. Wie viele Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren und welche Tendenz erkennbar ist.

Von Jana Korczikowski

Die Verkehrspolizei Augsburg hat in Schwabmünchen durchgehend von Donnerstag, 18. August, bis Mittwoch, 24. August, in der Kaufbeurer Straße ortsauswärts eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Grund waren Hinweise aus der Bevölkerung, dass hier häufig zu schnell gefahren werde. Einige Autofahrer werden jetzt zur Kasse gebeten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen