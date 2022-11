Bischof Bertram Meier ernennt Christoph Leutgäb zum neuen Dekan

Der Schwabmünchner Pfarrer folgt auf seinen früheren Bobinger Kollegen Thomas Rauch.

Der leitende Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Schwabmünchen Christoph Leutgäb ist von Bischof Bertram Meier zum Dekan des Dekanats Schwabmünchen ernannt worden.

Gemäß den Statuten des Bistums ist Dekan Leutgäb zunächst für sechs Jahre ernannt. Er folgt damit auf den früheren Pfarrer von Bobingen Thomas Rauch, der das Amt von 2011 bis zu seinem Wechsel nach Kempten innehatte. Neuer Pfarrer in Bobingen ist Dominic Ehehalt. Er kommt aus Wullenstetten, einem Ortsteil des schwäbischen Senden. Nach dem Realschulabschluss begann er zunächst bei der örtlichen Raiffeisenbank eine Banklehre, machte später auch die Weiterbildung zum Bankfachwirt. Eine schöne Zeit, an die er gerne zurückdenkt. "Aber aus privaten Gründen habe ich mir irgendwann überlegt, nach welchen Werten ich mein Leben ausrichten will", sagt der 35-Jährige. "Die Kernfrage war, auf welche Liebe ich bauen will." Ehehalt hat sich für die Liebe Gottes entschieden.

Großes Dekanat im Süden von Augsburg

Das Dekanat Schwabmünchen besteht aus acht Pfarreiengemeinschaften mit 36 Pfarreien, derzeit leben dort über 52.000 Katholikinnen und Katholiken. Christoph Leutgäb wurde 1972 in Friedberg geboren und 2000 im Dom zu Augsburg zum Priester geweiht. Nach vier Kaplansjahren in Pfaffenhofen und an der Augsburger Ulrichsbasilika wurde er 2004 zum Regionaljugendseelsorger der Region Altbayern sowie zum Pfarradministrator von Hörzhausen ernannt. Von 2009 bis 2013 war er leitender Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Peißenberg. Seit 2014 ist er in Schwabmünchen tätig.