Corona: Das sind die Besuchsregeln in Wertachkliniken und Waldhausklinik

Die Corona-Inzidenz sinkt zwar. Doch in den Wertachkliniken in Schwabmünchen und Bobingen gilt nach wie vor ein generelles Besuchverbot.

An den aktuellen Besuchsregeln in den Wertachkliniken Schwabmünchen und Bobingen hat sich nichts geändert. Nach wie vor gilt seit 2. Dezember ein generelles Besuchsverbot. Der Zutritt für Besucher wird nur mit einer Ausnahmegenehmigung durch den behandelnden Arzt in Einzelfällen gewährt. Eine Registrierung an der Pforte und das Tragen einer FFP2-Maske sind Pflicht. Da die Spitze der Omikronwelle in den Krankenhäusern erst für kommende Woche vorhergesagt wird, sind aktuell auch keine zeitnahen Änderungen zu erwarten, heißt es aus der Schwabmünchner Klinik.

Die Wertachkliniken: ein Überblick Die kommunalen Krankenhäuser in Bobingen und Schwabmünchen arbeiten seit 2006 zusammen. Sie haben ihre chirurgischen Fachabteilungen aufeinander abgestimmt und Kompetenzen an den jeweiligen Standorten gebündelt. Am 1. Juli 2006 wurden die städtischen Krankenhäuser von Bobingen und Schwabmünchen zu den Wertachkliniken fusioniert.

Treibende Kraft war der Landkreis Augsburg. Mit 85 Prozent trug er die Hauptlast des jährlichen Defizits. Einzelne Kreisräte bezweifelten überhaupt die Zukunftsfähigkeit kleiner Krankenhäuser, wollten ganz alleine auf das Klinikum Augsburg setzen.

Der damalige Landrat Karl Vogele, der ehemalige Bürgermeister Hans Joachim Neumann in Schwabmünchen und sein damaliger Kollege Bernd Müller in Bobingen handelten eine andere Lösung aus: Ein unabhängiges Management für beide Krankenhäuser - unter der Aufsicht der Kommunen. Das Konzept: eine Klinik mit zwei Standorten. Effizienter Einsatz gemeinsamer Einrichtungen und Kräfte. Eine Konzentration auf besondere Kompetenzen der medizinischen Abteilungen und deren Stärkung als besonderes Leistungsmerkmal.

Getragen werden die Wertachkliniken von den beiden Städten (je 7,5 Prozent) und dem Landkreis Augsburg (85 Prozent). Deren Vertreter stellen den Verwaltungsrat.

Die Berufsfachschule für Krankenpflege der Wertachkliniken ist am Krankenhaus in Bobingen angesiedelt. 1970 wurde sie gegründet, Ausbildungen von unterschiedlicher Dauer und Qualifikation. 1982 wurde eine einheitliche dreijährige Ausbildungszeit eingeführt. Im Jahr 2007 erfolgte die Zusammenlegung der Schulen Schwabmünchen und Bobingen. (AZ)

Corona-Regeln: Das gilt an der Waldhausklinik in Deuringen

Etwas kulanter ist die Regelung an der Waldhausklinik im Stadtberger Ortsteil Deuringen. Pro Patient darf ein registrierter Besucher am Tag für eine Stunde ins Krankenzimmer. Allerdings muss es an allen Tagen des Krankenhausaufenthalts dieselbe Person sein. Die Besucherinnen und Besucher müssen geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen aktuellen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test vorweisen. Auch das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht. Besuchszeiten sind täglich von 14 bis 18 Uhr.

Das Uniklinikum in Augsburg hat die Regeln zuletzt etwas gelockert. Dort reicht künftig ein negativer Corona-Test. In den anderen Augsburger Krankenhäusern gelten unterschiedliche Zugangsregeln.

