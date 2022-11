Schwabmünchen/Bobingen

12:00 Uhr

Chef der Wertachkliniken: "Die Lockerungen dürfen kein Freibrief sein"

Trotz großzügiger Lockerungen in Bayern: In den Wertachkliniken gilt nach wie vor die FFP2-Maskenpflicht. Auch ein negativer Test ist für Besucherinnen und Besucher erforderlich.

Plus Bayern lockert die Corona-Vorgaben, doch in den Krankenhäusern bleibt fast alles beim Alten. Welche Regelungen für Besucher derzeit in den Wertachkliniken gelten.

Von Carmen Janzen

Bayern lockert die Corona-Einschränkungen und schafft die generelle Isolationspflicht für Corona-Infizierte ab. Positiv Getestete müssen lediglich eine medizinische Maske tragen und dürfen sogar in die Arbeit gehen. Ausgenommen davon sind lediglich Arbeitskräfte, die mit vulnerablen Gruppen zu tun haben, beispielsweise also Kranken- oder Altenpflegekräfte.

