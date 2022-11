Schwabmünchen/Bobingen

vor 35 Min.

Die Wertachkliniken sind für einen Blackout gewappnet

Klinikvorstand Martin Gösele (links) und der Technische Leiter Claus Schorer (rechts) auf dem Dach der Wertachklinik in Bobingen, wo eine Photovoltaikanlage idealerweise den Strom für den tagsüber höheren Verbrauch liefert.

Was passiert, wenn in den Wertachkliniken in Schwabmünchen und Bobingen der Strom ausfällt? Einmal im Jahr wird ein solcher Blackout simuliert.

Wenn alles funktioniert, starten bei einem Blackout automatisch zwei Dieselaggregate und liefern innerhalb von 15 Sekunden den Strom für eine Sicherheitsversorgung, mit der die beiden Krankenhäuser ihre Patienten ohne größere Einschränkungen weiter versorgen können. Anschließend wird wieder auf Normalbetrieb umgestellt und geprüft, ob alle Anlagen und Geräte wie gewohnt weiterlaufen. „Wir sind jederzeit auf einen Stromausfall vorbereitet, nicht erst seit dem Ukraine-Krieg“, sagt Claus Schorer. Laut dem technischen Leiter der Wertachkliniken sind die Blackout-Tests auch in diesem Jahr so positiv ausgefallen, dass keine zusätzlichen technischen Maßnahmen ergriffen werden müssen. Die Stromversorgung der Wertachkliniken steht auf mehreren Beinen Für die Sicherheitsstromversorgung werden rund 50 Prozent des normalen Gesamtverbrauchs benötigt. „Bei einem längerfristigen Ausfall könnten die beiden Aggregate die jeweiligen Krankenhäuser auch komplett mit Strom versorgen, aber die Umstellung dauert dann ein bisschen länger als 15 Sekunden“, sagt Schorer. Dann bräuchte man an den beiden Standorten jeweils rund 800 Liter Diesel pro Tag. Die gelagerten Vorräte reichen für drei Tage unter Volllast. Die Stromversorgung der Wertachkliniken steht auf mehreren Beinen: Zum einen gibt es einen externen Stromversorger, den die Notstromaggregate gegebenenfalls ersetzen müssten. Dieser liefert jedoch inzwischen nur noch einen kleinen Teil der benötigten Energie. Denn an beiden Standorten produzieren Gas- und Blockheizkraftwerke den Strom für die Grundversorgung. Zusätzlich decken Photovoltaikanlagen den tagsüber erhöhten Bedarf. „Dieser Mix der Energieträger macht uns ein Stück weit unabhängig“, sagt Klinikvorstand Martin Gösele. (AZ)

