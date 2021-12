Er kümmert sich nicht nur um die "High Care" der Wertachkliniken

Plus Daniel Hierl leitet jetzt den Bereich der Wertachkliniken, der sich auch um die Pflege der Intensivstationen kümmert.

Sie stehen seit vielen Wochen im Fokus: Die Intensivstationen der Krankenhäuser. Patienten, die dort liegen, sind schwer krank und benötigen eine besondere Pflege durch hoch qualifiziertes Personal. "High Care" sagen die Experten dazu. In den Wertachkliniken sind unter diesem Begriff seit Anfang des Jahres häuserübergreifend die Intensivstationen, die OP- und Anästhesiepflege, das Wundmanagement und die Aufbereitung für Medizinprodukte zusammengefasst. Zum Jahresende hat der High-Care-Bereich mit Daniel Hierl einen neuen Bereichsleiter bekommen.