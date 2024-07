Immer mehr Kliniken stehen vor dem Kollaps

Ein Blick in die Krankenhäuser der Region zeigt: Die Wertachkliniken stehen mit einem Defizit von 3,4 Millionen Euro noch vergleichsweise gut da. Die Kliniken an der Paar im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg kämpfen seit Jahren mit einem Millionen-Minus. Im Klinikum Landsberg beläuft sich der Jahresfehlbetrag für das Wirtschaftsjahr 2023 auf 3,6 Millionen Euro. Auch in Mindelheim gibt es ein Minus. Die roten Zahlen sind mittlerweile in vielen deutschen Krankenhäusern Fakt. Deutsche Krankenhausgesellschaft geht von einem kumulierten Jahresdefizit aller Kliniken in Deutschland in Höhe von zehn Milliarden Euro aus. Zudem prognostiziert der Krankenhaus-Rating-Report , dass im kommenden Jahr über 80 Prozent der Krankenhäuser negative Betriebsergebnisse verzeichnen.

Vor allem durch den fehlenden Ausgleich von inflationsbedingten Preissteigerungen geraten immer mehr Häuser an ihre Grenzen. Die Defizit-Uhr tickt. Immer mehr Krankenhäusern droht der Kollaps. Um ihn und einen kalten Strukturwandel zu verhindern, muss sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach endlich zu einer flächendeckenden, wohnortnahen Gesundheitsversorgung bekennen.