Schwabmünchen, Bobingen

12:30 Uhr

Kabarettist Silvano Tuiach: "Humor ist Reflex wie das Atmen"

Silvano Tuiach hat ein neues Kabarett-Programm auf die Bühne gebracht. Im März spielt er in Bobingen. Sein Auftritt in Schwabmünchen ist abgesagt.

Plus Corona und Humor: Das ist eine schwierige Mischung. Kabarettist Silvano Tuiach nimmt’s mit Humor, wie das Interview beweist. Im März tritt er in Bobingen auf.

Von Maximilian Czysz

In den vergangenen beiden Jahren konnten Sie Ihre verkauften Karten wegen Corona an einer Hand abzählen. Vergeht einem da nicht der Humor?



Silvano Tuiach: Ich verliere eher meinen Geldbeutel als meinen Humor. Humor ist nach 37 Jahren auf der Bühne fast so ein Reflex wie das Atmen. Wenn ich etwas auf der Straße sehe oder miterlebe, dann ordne ich das genauso humorvoll ein wie in der Zeit vor Corona.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen