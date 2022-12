Krankenhausreform: Was der Chef der Wertachkliniken zu den Plänen sagt

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Kliniken reformieren. Was das für die Wertachkliniken bedeutet.

An den Wertachkliniken haben mittlerweile beide Geburtsstationen geschlossen, Personalmangel herrscht abteilungsübergreifend und Fallpauschalen machen ein wirtschaftliches Arbeiten in Zukunft schwer. Doch das ist kein spezifisches Problem der beiden Häuser in Schwabmünchen und Bobingen. Bundesweit haben es kleine Krankenhäuser extrem schwer, am Markt zu bestehen und mit den großen Einrichtungen mitzuhalten. Sie sind überlastet. Überhaupt: Das deutsche Krankenhaussystem mit den rund 1900 Kliniken und mehr als 400.000 Beschäftigten gilt als teuer, marode und ineffizient.

Lauterbach verspricht eine Revolution

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verspricht nun "eine Revolution im System". Die Regierungskommission zur Krankenhausversorgung hat erste Vorschläge vorgestellt, um die Situation zu ändern. Deutsche Krankenhäuser sollen ihre Patientinnen und Patienten künftig mehr nach medizinischen und weniger nach wirtschaftlichen Kriterien behandeln. Dieses Vorhaben fußt im Wesentlichen auf drei Säulen:

Die Fallpauschalen rücken in den Hintergrund. Das ermöglicht den Kliniken weitere Einkommensquellen. Es soll nun zusätzlich Vorhalteleistungen geben. Also Geld für Fixkosten wie Personal, Medizintechnik oder das Vorhalten einer Notaufnahme. Künftig soll es dann 60 Prozent Fallpauschale und 40 Prozent Vorhaltepauschale geben. Das soll dafür sorgen, dass auch die kleinen Krankenhäuser überleben können. Die Höhe des Betrags richtet sich nach dem Level, in dem die Krankenhäuser eingestuft werden.

Die dritte Säule sieht eine Spezialisierung der Kliniken vor. Es soll Leistungsgruppen geben, denen die Fachabteilungen von Krankenhäusern zugeteilt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass nur solche Kliniken bestimmte Behandlungen abrechnen können, die sich im Fachgebiet gut auskennen und ausreichend dafür ausgestattet sind. Das soll Zweitoperationen verhindern, weil die erste OP nicht optimal gelaufen ist.

Chef der Wertachkliniken: "Reform ist mehr als notwendig."

Prinzipiell hält der Vorstand der Wertachkliniken, Martin Gösele, eine Krankenhausreform für "mehr als notwendig" und begrüßt Lauterbachs Vorhaben. Dem teilweisen Wegfall der Fallpauschalen steht er ebenfalls positiv gegenüber. Allerdings befürchtet er mit der Einführung der Vorhaltepauschalen eine weitere Bürokratisierung. "Das könnte das System noch komplizierter machen. Die Komplexität gehört aber abgebaut", so Gösele.

Was die Spezialisierung angeht, kann Gösele Lauterbachs Pläne gut nachvollziehen: "Es macht schon Sinn, gewisse Eingriffe nur an bestimmten Kliniken durchzuführen. Das halte ich für gut und auf diesen Weg haben sich die Wertachkliniken auch schon gemacht, zum Beispiel mit dem Endoprothetikzentrum oder der Kooperation mit dem Uniklinikum Augsburg in der Gefäßchirurgie."

Was die aktuelle Medikamentenknappheit betrifft, so will der Gesundheitsminister ein Gesetz erarbeiten, das sicherstellt, dass Medikamente in mehreren Weltregionen gleichzeitig beschafft werden müssen, damit das Gesundheitswesen nicht mehr von ein oder zwei Fabriken weltweit abhängig ist. Künftig soll zudem nicht mehr allein der billigste Anbieter den Zuschlag bekommen, sondern diejenigen, die mehr Versorgungssicherheit anbieten. Dieses Vorhaben hält Gösele für gut: "Eine Quote, die besagt, dass 50 Prozent der Medikamente in Europa hergestellt werden, wäre sicherlich nicht ganz falsch." Aktuell sind die Wertachkliniken nicht vom Medikamentenmangel der Apotheken betroffen.

Da Deutschland das am dichtesten mit Krankenhäusern besiedelte Land in Europa ist, forderte Lauterbach bereits vor drei Jahren, die Schließung von Krankenhäusern. Er twitterte damals: "Jeder weiß, dass wir in Deutschland mindestens jede dritte, eigentlich jede zweite, Klinik schließen sollten. Dann hätten wir in anderen Kliniken genug Personal, geringere Kosten, bessere Qualität, und nicht so viel Überflüssiges." Passiert ist das in den Folgejahren nicht. Doch durch steigende Kosten werden nun vor allem rote Zahlen dazu führen, dass einige kleine Krankenhäuser aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen.

Zukunftspläne der Wertachkliniken fügen sich gut ins Konzept ein

Die Zukunftspläne der Wertachkliniken, beide Häuser in einem Neubau zu vereinen, und sich auf einige Spezialgebiete zu fokussieren, fügen sich dem Anschein nach gut in Lauterbachs Reformpläne ein. "Das Konzept passt zu unserer Planung", so Gösele. Ob die Wertachkliniken dann als Grundversorger oder als Regel- und Schwerpunktversorger eingestuft werden würden, ist noch unklar. "Da würde ich gerne abwarten, was konkret rauskommt. Bisher sind das nur Vorschläge der Expertenkommission."