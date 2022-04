Schwabmünchen, Bobingen

19:15 Uhr

Wertachklinik ist bereit für medizinische Versorgung von Kriegsverletzten

Auch an der Wertachklinik (im Bild der Hubschrauberlandeplatz in Schwabmünchen) könnten Kriegsverletzte aus der Ukraine behandelt werden.

Plus Der Ukraine-Krieg hat nun auch Folgen für die Krankenhäuser in Deutschland. In mehreren Kliniken wurden bereits ukrainische Patienten versorgt.

Von Maximilian Czysz

Zerbombte Häuser, ausgebranntes Kriegsgerät und Tote auf den Straßen: Jeden Tag gibt es neue Bilder des Schreckens aus der Ukraine. Und jeden Tag steigt die Zahl der Verletzten. Sie könnten auch in Deutschland versorgt werden. Auch die Wertachkliniken könnten Kriegsverletzte versorgen.

