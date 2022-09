Schwabmünchen/Bobingen

vor 17 Min.

Kritik an den Neubauplänen für Wertachklinik: Kommt ein Bürgerbegehren?

Plus Mit einem Neubau der Wertachkliniken sind nicht alle einverstanden. Ein Schwabmünchner fordert, dass das Gutachten veröffentlicht wird, und denkt über ein Bürgerbegehren nach.

Von Carmen Janzen

Das Papier der Unternehmensberatung Oberender schlägt einen Neubau der Wertachkliniken vor. Beide Häuser aus Schwabmünchen und Bobingen sollen an einem anderen Standort in B-17-Nähe zusammengeführt werden, um fit für die Zukunft zu bleiben. Nur so könnten anstehende Herausforderungen wie der Personalmangel gemeistert werden, hieß es auf einer Sondersitzung des Kreistages, in der die Pläne im Juli vorgestellt worden waren.

