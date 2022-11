Lesertelefon: Klinikchef beantwortet Fragen zum Krankenhaus-Neubau

Unsere Leser können am Dienstag mit Martin Gösele über die Pläne der Wertachkliniken sprechen.

Für viel Aufsehen haben die Pläne der Wertachkliniken gesorgt, die beiden Häuser in Schwabmünchen und Bobingen an einem anderen Standort im südlichen Landkreis Augsburg in B17-Nähe zusammenzuführen. Diesen Schritt hat ein Strategiepapier der Beratungsfirma Oberneder empfohlen, das mittlerweile öffentlich im Internet auf der Homepage der Wertachkliniken einsehbar ist. Das Vorhaben wurde Ende Juli in einer öffentlichen Sitzung des Kreistags in der Schwabmünchner Stadthalle vorgestellt, an der auch die Mitglieder der Stadträte aus Schwabmünchen und Bobingen teilnahmen.

So können Sie den Klinikchef der Wertachkliniken erreichen

Seitdem gab es viele Fragen, aber auch Kritik rund um dieses Thema: Wo wird der neue Standort sein? Gibt es im Neubau eine Hauptabteilung für Geburtshilfe? Ist es nicht möglich, einen der beiden bestehenden Standorte auszubauen, sind nur Beispiele unter anderem aus der Schwabmünchner Bürgerversammlung. Klinikchef Martin Gösele möchte mit dem Thema so transparent wie möglich umgehen und hatte bereits Hausärzte zu einem Informationstreffen geladen und das Gutachten veröffentlicht. Nun geht er einen Schritt weiter und steht unseren Lesern am Telefon für eine Stunde zur Verfügung. Am Dienstag, 8. November, beantwortet er ab 11 Uhr Fragen zu den Wertachkliniken. Sie können den Klinikchef unter der Telefonnummer 08232/9677-31 erreichen.

Das sind aktuell die größten Probleme rund um die Wertachkliniken

Ein Jahr lang wurde für das Gutachten die Klinik und deren Umfeld untersucht. Auch die allgemeinen Rahmenbedingungen nahmen die Mitarbeiter der Unternehmensberatung unter die Lupe. Klar ist: In den kommenden Jahren werden wegen der demografischen Entwicklung und der Altersverteilung überdurchschnittlich viele Beschäftigte der Wertachkliniken in den Ruhestand gehen. Weitere Herausforderungen sind der allgemeine Fach- und Pflegekräftemangel, die steigenden medizinischen Anforderungen und die Ambulantisierung. Was ebenfalls schwer wiegt: Die beiden Häuser in Schwabmünchen und Bobingen sind in die Jahre gekommen. Sie im Bestand zu sanieren, sei teurer als ein Neubau, erklärte Jan Hacker von Oberender.

Diese Vorteile hätte ein Krankenhaus-Neubau für die Region

Gösele machte bereits in einem Interview mit unserer Redaktion klar, dass nur mit einem Neubau der Weg in die Zukunft führt. Kleine Krankenhäuser geraten immer mehr unter Druck. Eine Zusammenlegung der beiden Kliniken würde vor allem zu einer Entlastung der angespannten Personalsituation führen. So könnten Doppelstrukturen und doppelt besetzte Dienste auf den Intensivstationen, aber auch in den Notaufnahmen abgebaut werden. Das neue Haus soll etwa 220 Betten führen, mit einer möglichen Geburtsstation 245. Das entspräche in etwa der Bettenzahl, die beide Krankenhäuser momentan zusammen aufweisen. Im Neubau solle es zudem vermehrt Ein- und Zweibettzimmer geben, was heutzutage Standard sei. Die Dreibettzimmer in den Wertachkliniken seien bei Patienten, die sich einer geplanten Operation unterziehen, kaum noch gefragt. Sinkende Patientenzahlen untermauern Göseles Aussage.

Die früher eigenständigen Krankenhäuser in Bobingen und Schwabmünchen fusionierten 2006 zu einem gemeinsamen Kommunalunternehmen. Beide Standorte haben insgesamt rund 240 Betten und umfassen die Chirurgie, Innere Medizin sowie die Anästhesie. Die Bobinger Klinik bedient die Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Schwabmünchen die Viszeralchirurgie als jeweilige Kompetenzschwerpunkte. Mehr als ein Jahrzehnt schrieben die fusionierten Wertachkliniken schwarze Zahlen in Folge. Nun aber scheint ein Ende der Wirtschaftlichkeit in Sicht, nicht zuletzt wegen strenger und teurer Vorgaben seitens der Bundespolitik, die unter anderem Personaluntergrenzen vorsieht.