Schwabmünchens ältester Arzt hält Wertachklinik-Neubau für einen Irrweg

Plus Dr. Sebastian Lochbrunner (79) hat schon Tausende Patienten ans Schwabmünchner Krankenhaus überwiesen. Was für ihn gegen einen Neubau der Wertachkliniken spricht.

Sie kennen die Geschichte des Schwabmünchner Krankenhauses ganz genau: Seit 1973 praktizieren Sie als Allgemeinarzt. Was sagen Sie zu den jüngst vorgestellten Plänen zu den Wertachkliniken, die einen Neubau an der B17 im südlichen Landkreis vorsehen?



Dr. Sebastian Lochbrunner: Die vorläufig geschätzten Kosten belaufen sich nach dem Gutachten auf rund 160 Millionen Euro. Der Umbau der bisherigen Wertachkliniken Schwabmünchen und Bobingen war schon zeit- und kostenintensiv. Die genaue Summe wurde der Öffentlichkeit vorenthalten. Sollen diese auf den aktuell modernsten Stand gebrachten Einrichtungen plötzlich nicht mehr zeitgemäß oder gar marode sein?