Neue Regeln: Wertachklinik-Patienten dürfen wieder Besuch bekommen

Das strenge Besuchsverbot an den Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen ist gelockert. Es gibt wegen Corona aber weiter Einschränkungen für Besucher.

Das im Dezember verhängte strikte Besuchsverbot der Wertachkliniken wird gelockert. Seit Montag, 14. März, darf auf den Normalstationen pro Patient wieder eine zu Beginn des Klinikaufenthalts festgelegte Person für eine Stunde pro Tag ins Krankenhaus.

Voraussetzung dafür ist ein externer negativer Testnachweis, also ein Antigentest, der nicht älter als 24 Stunden oder ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Und in besonderen Fällen sind weiterhin Ausnahmeregelungen möglich. Die allgemeinen Besuchszeiten sind täglich von 15 bis 20 Uhr.

Corona: Besucher an den Wertachkliniken müssen getestet sein

Die Besucher müssen sich auch weiterhin registrieren. Das Formular liegt an den Pforten aus und kann von der Internetseite der Wertachkliniken heruntergeladen werden. Außerdem besteht in beiden Häusern weiterhin für die Dauer des Aufenthalts auf dem gesamten Gelände eine FFP2-Maskenpflicht, also auch im Patienten-Garten und in den Einzelzimmern.

Die Wertachkliniken auf einen Blick 1 / 3 Zurück Vorwärts Im Juli 2006 sind die Krankenhäuser Bobingen und Schwabmünchen zu einem Unternehmen „Wertachklinken“ verschmolzen. Damals erfolgte die Abstimmung der chirurgischen Fachabteilungen und die Bündelung der Kompetenzen.

Heute haben beide Häuser zusammen knapp 260 Betten. 2020 gab es knapp 13.000 vollstationäre Fälle, 2019 waren es gut 1000 mehr, 2018 2000 mehr. In Bobingen gibt es die Fachrichtungen Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe. In Schwabmünchen sind es Allgemein- und Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie, Innere Medizin und Gynäkologie.

Entstanden sind die Kliniken aus dem Zusammenschluss der städtischen Krankenhäuser Bobingen und Schwabmünchen. Beide entstanden bereits im 19. Jahrhundert.

Darüber hinaus gilt immer noch ein Besuchsverbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sowie enge Corona-Kontaktpersonen und Menschen, die sich in Quarantäne befinden oder typische Corona-Symptome haben. Außerdem können Corona-Patienten aufgrund der besonderen Hygienebestimmungen nicht besucht werden. (AZ)

