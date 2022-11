Schwabmünchen, Bobingen

vor 33 Min.

Neue Uni-Klinik: Landrat und Bürgermeister sehen Chancen für die Wertachkliniken

Wohin führt der Weg für die Wertachkliniken? Kann sie von einem Neubau der Uniklinik in Augsburg profitieren?

Plus In Augsburg soll in einem Milliardenprojekt eine neue Uni-Klinik entstehen. Werden damit die Pläne für die Wertachkliniken ausgebremst?

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Statt die Uni-Klinik in Augsburg von Grund auf zu sanieren, favorisiert der Freistaat jetzt einen kompletten Neubau. Hat der Einfluss auf die Überlegungen, im südlichen Landkreis die Wertachkliniken an einem Standort zu konzentrieren?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen