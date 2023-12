Pflegekräfte an Wertachkliniken bekommen eine Zulage

Um Fachkräfte zu gewinnen, zahlen die Wertachkliniken Pflegekräften eine Zulage. Es gibt auch ein neues Arbeitszeitmodell für Wiedereinsteiger.

Die Wertachkliniken möchten den Pfelgeberuf stärken, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen und neue Fachkräfte gewinnen. Zwei Maßnahmen sollen dabei helfen: Pflegefachkräfte erhalten eine Arbeitsmarktzulage und es gibt künftig ein neues Arbeitszeitmodell für den Wiedereinstieg. Eine eigens eingerichtete Projektgruppe hat die Maßnahmen erarbeitet.

Die Verstärkung in der Pflege soll der Entlastung der Beschäftigten und der Qualitätssicherung für Patientinnen und Patienten dienen.„Der Kostendruck im Gesundheitssystem lässt uns als kommunale Kliniken nicht sehr viel Spielraum. Umso wichtiger ist es, dass wir jede sinnvolle Möglichkeit nutzen, für Beschäftigte und damit auch für Patienten, ein besseres Umfeld zu schaffen“, begründet Klinikvorstand Martin Gösele die beiden Vorhaben. „Der Druck im Pflegeberuf ist in den vergangenen Jahren enorm geworden, und wir wollen als Arbeitgeber zeigen, dass wir nicht einfach zuschauen“, so Gösele weiter.

Zulage an Wertachkliniken ist vorerst auf drei Jahre befristet

Die Arbeitsmarktzulage für examinierte Pflegefachkräfte soll aufgrund der unklaren Zukunft der Krankenhausfinanzierung vorerst auf drei Jahre befristet sein, und berechnet sich individuell nach der jeweiligen Eingruppierung. Die Wertachkliniken werden die Zulage bereits rückwirkend für das vergangene halbe Jahr gewähren. Für Gösele ist die Wertschätzung der eigenen Beschäftigten zugleich die beste Maßnahme, als Arbeitgeber auch attraktiv für neue Beschäftigte zu sein, die das Team verstärken sollen.

Marius Wachter, Personalratsvorsitzender und Gesundheits- und Krankenpfleger der Wertachkliniken ist froh, dass der Arbeitgeber die Möglichkeit gefunden hat und nutzt. „Mit der Arbeitsmarktzulage für die Kolleginnen und Kollegen und mit dem angepassten Arbeitszeitmodell als Angebot für neue Leute gehen die Wertachkliniken einen riesigen Schritt nach vorne.“

Pflegekräfte können nur drei oder vier Stunden arbeiten

Im Rahmen des von der Pflegedienstleitung in Abstimmung mit dem Personalrat neu entwickelten Arbeitszeitmodells sollen vor allem Pflegefachkräfte angesprochen werden, die nur mit einer begrenzten Stundenzahl in den Beruf zurückkehren können, zum Beispiel, weil sie die Familie versorgen. Eine Arbeitsmarktzulage gibt es aufgrund der begrenzten Einsatzmöglichkeit des neuen Arbeitszeitmodells allerdings nicht. Der Vorteil liegt hier klar in der individuell vereinbarten Arbeitszeit. Daniel Hierl, Pflegedienstleiter und seit 17 Jahren bei den Wertachkliniken, betont: „Auch wenn Leute nur drei oder vier Stunden am Tag arbeiten können, sind sie bei uns willkommen. Wir öffnen ein Fenster für Beschäftigung und bekommen das organisatorisch gut hin . Schon heute haben wir das bei einzelnen Beschäftigten als Sonderfall bereits umgesetzt. Durch unsere Flexibilität können wir die Arbeitssituation für alle verbessern.“ (AZ)