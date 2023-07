Reformpläne stehen fest: Wie es bei den Wertachkliniken weitergeht

Die Eckpunkte der Krankenhausreform stehen. Was das für die Zukunft der beiden Krankenhäuser in Bobingen und Schwabmünchen bedeutet.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Anfang der Woche die Eckpunkte seiner Krankenhausreform vorgestellt. Allein die Diskussion vorab sorgte für einen Stillstand beim Strategie-Prozess der Wertachkliniken. Beide Krankenhäuser sollen in einem Neubau vereint werden. Dieser Plan steht auch weiterhin. "Die Eckpunkte zeigen auf, dass unsere Strategie der Spezialisierung, die richtige ist", sagt Klinik-Chef Martin Gösele, den Lauterbachs Eckpunkte-Papier nicht wirklich überrascht hat. Eine Reform im Krankenhauswesen hält er für notwendig.

Im Kleingedruckten wird noch viel passieren

Dass sich Lauterbach von den ursprünglich geplanten "Level-Kliniken" verabschiedet hat, begrüßt Gösele. "Denn das hätte bedeutet, dass wir möglicherweise nur eine Basisversorgung hätten anbieten können. Durch die jetzigen Leistungsgruppen dürfen wir die Leistungen anbieten, die wir gut können und oft machen." Allerdings müssten noch Qualitätskriterien definiert werden. "Da wird im Kleingedruckten noch viel passieren. Wir müssen die Details abwarten und unser Konzept punktuell anpassen. Jedenfalls sind wir auf dem richtigen Weg", so Gösele.

Vor einem Kliniksterben auf dem Land, das in den kommenden Jahren befürchtet wird, hat Gösele in den Häusern in Schwabmünchen und Bobingen keine Angst. Die Wertachkliniken haben bis 2021 stets schwarze Zahlen geschrieben. "Wir befürchten in den nächsten Jahren keine Insolvenz", bestätigt er. Die Finanzierung der Krankenhäuser sei dennoch nicht auskömmlich, moniert er. Gestiegene Löhne und eine hohe Inflation treiben auch die Wertachkliniken ins Minus. "Aber wir dürfen die Preise für unsere Leistungen nicht erhöhen. Das gibt es in keiner anderen Branche", sagt er. Nach Lauterbachs neuen Plänen sind zumindest keine weiteren Finanzhilfen des Bundes zu erwarten.

Wertachkliniken wollen Lehrkrankenhaus werden

Die Wertachkliniken wollen in Zukunft besonders auf eine gute Vernetzung mit dem Augsburger Uniklinikum und den niedergelassenen Ärzten setzen, um die Spezialisierung weiter auszubauen. "Das wird bereits jetzt in der Gefäßchirurgie und der Radiologie gemacht. Das ist ein echter Benefit für die Patientinnen und Patienten. Ich gehe auch davon aus, dass wir ein Lehrkrankenhaus werden", sagt Gösele. Spezialisierung und Vernetzung in Kombination mit dem Status Lehrkrankenhaus, das wäre durchaus ein Alleinstellungsmerkmal in der Region und könnte die (wirtschaftliche) Zukunft der Wertachkliniken positiv beeinflussen.

Wie sich Lauterbachs Krankenhausreform tatsächlich auswirken wird, ist momentan noch nicht exakt abzusehen. Die Texte dafür werden gerade in Berlin geschrieben, denn aus den Eckpunkten muss bis September ein Gesetzesentwurf werden, der dann im Bundestag beraten wird. Zum Jahreswechsel soll das Gesetz dann in Kraft treten. Zumindest nach dem aktuellen Zeitplan und vorausgesetzt, die Länder setzten es zeitnah um, denn sie behalten weiterhin die Planungshoheit. Bayern hat das Eckpunkte-Papier von Lauterbach in seiner derzeitigen Form übrigens abgelehnt.