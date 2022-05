Schmerzende Schulter: Wann muss operiert werden?

Wer an Schulterschmerzen leidet, wünscht sich schnell Besserung. Eine Operation sollte aber nicht die erste Wahl sein. Ein Orthopäde verrät, wie Beschwerden anders geheilt werden können.

Jeder vierte Deutsche leidet mindestens einmal in seinem Leben an starken Schmerzen in der Schulter. Viele fragen sich: Wann muss wirklich operiert werden? Darüber klärt Dr. Florian Döbereiner in einem Vortrag auf. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie an den Wertachkliniken geht dabei auf die gängigsten Schulterbeschwerden ein und erklärt, wie viele Schmerzen auch ohne Operation behandelt werden können.

Dass so oft Schulterschmerzen auftreten, hängt laut Döbereiner mit dem muskulären Aufbau des Gelenks zusammen: "Halt und Beweglichkeit bekommt der Arm besonders durch die Muskeln, Sehnen und Bänder in den Schultern." Die häufigste Erkrankung ist die sogenannte Schulter-Enge. Dabei führt die Enge zwischen zwei Gelenken dazu, dass die dazwischenliegenden Schleimbeutel gereizt werden. Davon kommt der Schmerz, der wahrgenommen wird. Als Folge einer Schulter-Enge können sich laut Döbereiner auch Kalkablagerungen, Durchblutungsstörungen und Entzündungen entwickeln.

Vortrag an Wertachkliniken: OP ist bei Schulterschmerzen nicht immer nötig

In all diesen Fällen braucht es allerdings nicht immer eine Operation, weiß der Orthopäde: "Eine gesunde Ernährung und ein moderates Training stärken die Muskeln und Sehnen, fördern die Durchblutung und bieten damit einen guten Schutz vor den häufigsten Erkrankungen im Schulterbereich." Über solche vorbeugenden Maßnahmen spricht Döbereiner in seinem Vortrag am 18. Mai um 19.30 Uhr. Für die Veranstaltung in der Singoldhalle Bobingen ist keine Anmeldung notwendig. Der Eintritt ist frei. (AZ)