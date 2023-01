Schwabmünchen/Bobingen

06:00 Uhr

So gehen die Wertachkliniken mit Beschwerden um

Plus Welche Möglichkeiten Patienten haben, Probleme zu beanstanden – und wie es danach weitergeht.

Von Carmen Janzen

Fachkräftemangel ist mittlerweile an den meisten Krankenhäusern in Deutschland zum Problem geworden. In der Winterzeit kamen Ende 2022 noch zahlreiche krankheitsbedingte Personalausfälle hinzu. Das bekamen in der Vorweihnachtszeit auch die Wertachkliniken Schwabmünchen und Bobingen zu spüren. "Wir sind am Anschlag", sagte Klinikchef Martin Gösele damals. So blieb es nicht aus, dass sich einige Patientinnen und Patienten beschwerten. Zum Beispiel Michel Goetze aus Augsburg. Er wandte sich an unsere Redaktion. Der 41-Jährige wurde in den zwei Wochen vor Weihnachten in der Wertachklinik Bobingen wegen einer Lungenentzündung behandelt. Die medizinische Versorgung sei zwar in Ordnung gewesen, die pflegerische hingegen "wirklich abenteuerlich". Michel Goetze berichtet unter anderem von der Essensausgabe, die zu sehr unterschiedlichen Zeiten stattgefunden habe. Von Zimmern, die nicht regelmäßig gereinigt wurden. Von Mitarbeitern, die Doppelschichten arbeiten mussten. Und von der Tablettenausgabe, bei der die Medikamente nicht oder nicht vollständig verabreicht wurden.

