Sonderförderung: Ein Geldsegen, der den Wertachkliniken hilft?

Plus Bayern legt ein 100-Millionen-Sonderprogramm für Krankenhäuser im ländlichen Raum auf. Das hält Wertachkliniken-Chef Martin Gösele davon.

Der Freistaat Bayern will Kliniken im ländlichen Raum sowie Pflegeberufen finanziell unter die Arme greifen. 100 Millionen Euro sollen ausgeschüttet werden. Ein Geldsegen, der vielleicht auch den Wertachkliniken hilft?