Wertachkliniken bekommen Hilfe: Kommt auch die Bundeswehr?

Plus Andere Krankenhäuser unterstützen die von Corona stark getroffenen Wertachkliniken. Deren Chef hat noch mehr Unterstützung angefordert. So ist die Lage vor Ort.

Etwa 35 der gut 700 Mitarbeiter der Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen hatten sich vergangene Woche krank gemeldet, 15 davon mit Covid-19. Der Personalnotstand drohte nicht nur, sondern wurde akut. Jetzt bekommt das Krankenhaus in Bobingen Unterstützung von außen.