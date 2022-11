Das Gutachten zum Neubau der Wertachkliniken ist jetzt öffentlich

Plus Eine Beraterfirma hatte sich mit der Zukunft der Wertachkliniken und ihren Standorten in Schwabmünchen und Bobingen befasst. Die Ergebnisse sind jetzt im Internet einsehbar.

Mit einem roten Ausrufezeichen markiert ist auf der Homepage das jetzt für jeden Interessierten zugängliche Gutachten zu einem möglichen Neubau der Wertachkliniken. Die Beraterfirma Oberender hatte sich vor Monaten im Auftrag der Klinik mit mehreren Fragen befasst. Eine davon lautete: Können die beiden Standorte in Schwabmünchen und Bobingen weiterentwickelt werden? Dazu wurde die Entwicklung der beiden Häuser in den vergangenen Jahren unter die Lupe genommen.