Diese Fragen rund um die Wertachkliniken bewegen unsere Leser

Plus Eine Stunde lang steht der Vorstand der Wertachkliniken, Martin Gösele, beim Lesertelefon Rede und Antwort zur Standortfrage, dem Pflegekräftemangel und mehr.

Warum ist ein Neubau überhaupt nötig?



Martin Gösele: Zunächst einmal gab es das Gutachten des Unternehmensberaters. Es besagt, dass zwei Standorte keinen Sinn mehr machen. Außerdem wurde untersucht, ob einer der bestehenden Standorte erweitert werden könnte. Dafür müsste allerdings viel im Bestand verändert werden. So ist man im Ergebnis auf einen Neubau gekommen.