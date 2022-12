Wertachkliniken: So liegen Patienten noch besser

Die Wertachkliniken schaffen drei neue Betten mit intelligenten Funktionen an. Auch die Pflegekräfte profitieren.

Es gibt intelligente Heizungen und Kühlschränke. Und sogar intelligente Betten. Die Wertachkliniken haben gerade drei dieser Betten für insgesamt beinahe 22.000 Euro angeschafft. „Wir haben diese Betten bereits auf der Intensivstation im Einsatz und können sie nun auch auf den Normalstationen einsetzen“, sagt Klinikvorstand Martin Gösele. Der Förderverein der Wertachklinik Bobingen hat den Kauf mit 8000 Euro unterstützt.

Ein Plus für die Sicherheit und den Komfort der Patientinnen und Patienten ist der Ausstiegsalarm: Die Pflegekräfte werden sofort informiert, wenn ein Patient das Bett verlässt, der eigentlich noch nicht aufstehen kann. „Damit können wir beispielsweise orientierungslose Patienten schützen, ohne sie im Bett zu fixieren“, erklärt Pflegedienstleiterin Cornelia Geppert.

Elektronische Überwachung und integrierte Waage

Auch der Winkel am Kopfteil des Bettes wird elektronisch überwacht, um die Lungenfunktion zu unterstützen. Und im Notfall flacht die Rückenlehne durch einen simplen Handgriff ab, damit Patienten bei Herz-Kreislauf-Problemen schnellstmöglich versorgt werden können. Pflegekräfte profitieren von den Funktionen: Die integrierte Waage ermittelt beispielsweise das Gewicht von Patientinnen und Patienten mit hohem Pflegebedarf, während diese komfortabel im Bett liegen. Die Pflegekräfte müssen sie also nicht mehr bereits vor dem Frühstück auf eine Sitzwaage mobilisieren. Und auf Knopfdruck verwandeln sich die Betten in einen Stuhl, damit die Patienten einfacher aufstehen und mobilisiert werden können. „Das erleichtert das rückenschonende Arbeiten und spart viel Kraft“, weiß Pflegeexpertin Jeanette Lohrey aus eigener Erfahrung.

Nicht zuletzt sind die Betten trotz der Hightech-Ausstattung relativ leicht und lassen sich deshalb einfacher von einer Station zur anderen schieben. „Und das ist gut so“, sagt Geppert, denn: „Mit den drei neuen Betten können wir die Vorteile der Betten nun auch außerhalb der Intensivstation nutzen.“ (AZ)