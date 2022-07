Schwabmünchen/Bobingen

vor 57 Min.

Diese Zukunftsideen gibt es für die Wertachkliniken in Schwabmünchen und Bobingen

An der Wertachklinik in Bobingen soll ein Pflegeschulen-Campus entstehen. Zudem rät das Strategiepapier zur Erweiterung des ambulanten Angebots in Bobingen.

Plus Ein Gutachten empfiehlt einen Neubau, der die Wertachkliniken in Schwabmünchen und Bobingen ersetzen soll. Was aus den beiden bisherigen Standorten werden könnte.

Von Carmen Janzen

Die Zukunftspläne für die Wertachkliniken sehen einen Neubau an einem anderen Standort vor. Das hat zur Folge, dass die bestehenden beiden Krankenhäuser in ihrer jetzigen Form irgendwann nicht mehr benötigt werden. Wer und was dort stattdessen einziehen könnte, auch darüber hat sich Berater Jan Hacker Gedanken gemacht und seine Ideen vorgestellt.

