Schwabmünchen/Bobingen

17:30 Uhr

Wertachkliniken: "Zu viel Krankenhaus für zu wenig Patienten"?

Die Wertachkliniken mit ihren Häusern in Bobingen und Schwabmünchen wurden in den vergangenen Jahren stark modernisiert und erweitert. Doch es muss noch mehr passieren.

Plus Auslastung, Personal, Bausubstanz: Ein Gutachten benennt die größten Baustellen der Wertachkliniken im südlichen Kreis Augsburg. Welche Schlüsse zieht die Politik daraus?

Von Christoph Frey

Wie geht es weiter mit den Wertachkliniken in Schwabmünchen und Bobingen? Eine Antwort auf diese Frage wollen der Landkreis Augsburg und die Städte Schwabmünchen und Bobingen in den kommenden Monaten finden. Denn in beide Krankenhäuser wären in den kommenden Jahren Investitionen in Millionenhöhe fällig. Doch welche Ausgaben rentieren sich wo - oder wird am Ende des Tages ein Haus dichtgemacht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen