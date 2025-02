Wohin führt der Weg für die Wertachkliniken?

Die Wertachkliniken haben vergangene Woche den sogenannten Bedarfsfeststellungsantrag beim Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gestellt. Will heißen: Das Zukunftskonzept des Kommunalunternehmens, das vor gut drei Jahren präsentiert wurde, wird jetzt in München unter die Lupe genommen. Das Papier sieht vor, die beiden Standorte Schwabmünchen und Bobingen zusammenzuführen - am besten an einem neuen, gemeinsamen Standort. In einem Medienbericht war jetzt von der Schließung eines der beiden Häuser die Rede. Dem wurde in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses widersprochen.

Klares Dementi

„Von der Schließung einer der Standorte sind wir weit entfernt“, sagte der CSU-Fraktionsvorsitzende und Schwabmünchner Bürgermeister, Lorenz Müller. Gerüchten, „dass alles beschlossen sei“, widersprach er. Mit dem Gutachten der externen Krankenhaus-Experten aus dem Jahr 2022 sei rechtzeitig reagiert worden. „Wir haben die Hausaufgaben gemacht“, sagte Müller. Aus einer Position der Stärke heraus habe man sich sich vor langem auf den Weg gemacht, sagte Kreisrat Fabian Wamser (SPD). Es stehe ausdrücklich nicht die kurzfristige Schließung eines der beiden Standorte zur Debatte. Vielmehr gehe es darum, langfristig eine tragfähige medizinische Versorgung für die Region zu gewährleisten.

SPD-Kreisrat spricht von „hilflosem Versuch“ der Staatsregierung

Harsche Kritik übte er am „7-Punkte-Plan“ der Staatsregierung. Wamser nannte es „Verarsche“, schließlich hätte sich der Freistaat seiner Meinung nach schon seit Jahren hinter die Krankenhausplanung klemmen müssen. Es sei schließlich die Aufgabe des Freistaats, die Krankenhausversorgung sicherzustellen. In einer Pressemitteilung schob er nach: „Ein solcher Plan war längst überfällig. Doch das, was präsentiert wurde, ist nicht mehr als ein hilfloser Versuch, von jahrelangem Versagen in der Krankenhausplanung abzulenken. Während wir vor Ort konkrete Maßnahmen umsetzen wollen, liefert die Staatsregierung lediglich Allgemeinplätze und vage Ankündigungen, die keine echte Lösung für unsere Region darstellen.“ Die Staatsregierung ziehe sich bisher vollkommen aus der Verantwortung. „Während wir vor Ort tragfähige Lösungen entwickeln, bleibt die Unterstützung des Freistaats jedoch aus.“

Klare Botschaft an den Freistaat

Die SPD fordert außerdem eine nachhaltige Finanzierung und eine strukturierte Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung im Landkreis Augsburg. „Es reicht nicht aus, auf Bundesreformen zu warten – der Freistaat muss endlich aktiv werden und gemeinsam mit den kommunalen Trägern tragfähige Konzepte erarbeiten“, so Wamser. Besonders wichtig sei dabei eine engere Verzahnung von stationärer und ambulanter Versorgung. „Nur durch eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern, dem Rettungsdienst und den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten können wir eine flächendeckende, qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung sicherstellen.“

„Das ist nicht das Ende, sondern der Anfang einer Diskussion“, sagte Michael Püschel, Leitender Verwaltungsdirektor im Landratsamt Augsburg über den laufenden Prozess, den er kurz umriss. Ein Meilenstein der vergangenen Jahre war das Gutachten von Krankenhausen-Experten. Sie plädierten nach langer Analyse für eine Schließung der beiden Standorte Schwabmünchen und Bobingen. Statt zwei Häuser zu betreiben, mache es laut Gutachten aus wirtschaftlichen und medizinischen Gründen mehr Sinn, ein neues Krankenhaus zu bauen. Dieses könnte verkehrsgünstig nahe der B17 liegen. Die Experten hatten sich auch mit der Größe einer neuen Wertachklinik auseinandergesetzt. Demnach würde ein Haus mit 220 bis 245 Betten eine zentralisierte stationäre Versorgung sehr gut auslasten. Die Kosten für einen Neubau könnten bei rund 160 Millionen Euro liegen.