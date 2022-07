Bordwand eines Lastwagens öffnet sich während der Fahrt

Die Bordwand eines Lastwagens hat sich während der Fahrt geöffnet und in Schwabmünchen einen Lichtmast beschädigt. Der Fahrer wollte sich aus dem Staub machen.

Die Bordwand eines Lastwagens hat sich während der Fahrt geöffnet und in Schwabmünchen einen Lichtmast beschädigt. Der Fahrer wollte davonfahren, wurde aber von einem Zeugen beobachtet. Wie die Polizei berichtet, war der 59-jährige Fahrer mit seinem Laster am Freitag um 8.25 Uhr auf der Staatsstraße 2027 in Schwabmünchen unterwegs, als die rechte Bordwand plötzlich nach außen klappte und gegen den Mast krachte. Der Fahrer hielt kurz an, fuhr dann aber weiter in Richtung Augsburg, ohne den Schaden zu melden.

Ein Zeuge hatte den Unfall allerdings gesehen und sich das Kennzeichen notiert. Die Polizei konnte damit den Fahrer ermitteln, er wurde in Derching angehalten und kontrolliert. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 9000 Euro. (AZ)