Botschaft beim Neujahrsempfang: Mit einem offenen Ohr und dem Herz zuhören

Sprecher bei der Veranstaltung der katholischen Pfarreiengemeinschaft rufen zur gewissenhaften Kommunikation auf. Der Bürgermeister konkretisiert Pläne zum Bau von Windkraftanlagen.

"Mit dem Ohr des Herzens hören" war der Leitsatz des Neujahrsempfangs, den Stadtpfarrer Christoph Leutgäb im großen Saal des Pfarrzentrums St. Michael moderierte.

Für den Pastoralrat der katholischen Pfarreiengemeinschaft Schwabmünchen sprachen die Vorsitzenden Manuela Walch, Michael Würstle und Carina Reichart-Richter. Manuela Walch erinnerte daran, wie wichtig das Zuhören in der täglichen Kommunikation im gesamten sozialen Umfeld ist.

Das Herz und die Emotion

Zuhören sei ein wichtiger Bestandteil eines Gesprächs. "Nur dadurch kann man begreifen, was dahintersteckt", sagte sie. Michael Würstle ging auf das Herz und die Emotion ein. Sie spielten in Gesprächen eine wichtige Rolle. "In jeder Kommunikation schwingen Gefühle mit. Achtsamkeit und Aufmerksamkeit machen ein Gespräch reicher. So sei es auch vor acht Jahren gewesen, als die Pfarreiengemeinschaft begründet wurde. Dabei haben wir die Wichtigkeit der Gefühle anderer gelernt und erlebt, um uns gemeinsam zu verstehen", sagte er. "Die Bereitschaft, ein offenes Ohr zu haben und nicht nur mit dem Kopf zuhören, ist notwendig, um sich zu verstehen", fasste Carina Reichart-Richter zusammen. Sie räumte ein, dass es Situationen geben würde, in denen dies sehr schwer sei.

Auch in die Augen des Gegenübers schauen

Die Worte aus dem Pastoralrat fielen auf fruchtbaren Boden. Länger als bei vorausgegangenen Empfängen standen die Gäste bei angeregten Gesprächen zusammen. Ob dies dem Büfett der Ulrichswerkstätten oder der durch die Pandemie verursachten Pause zuzurechnen war, blieb offen. Roland Schmitt-Hartmann, Vertrauensmann des Kirchenvorstandes der evangelischen Kirchengemeinde, sagte stellvertretend für den erkrankten Pfarrer Andy Gatz: "Es kommt darauf an, hinzuhören, nicht nur per WhatsApp, sondern auch in die Augen des Gegenübers, in die Seele, zu blicken. Genau wie Gott uns immer in die Seele schaut." Er bedankte sich für die sehr gute Zusammenarbeit im Sinne der Ökumene.

Die Vorsitzenden des Pastoralrates plädierten für ein Zuhören mit offenem Herzen: (von links) Carina Reichart-Richter, Michael Würstle, Manuela Walch und Stadtpfarrer Christoph Leutgäb. Foto: Uwe Bolten

Bürgermeister Lorenz Müller lobt Handeln statt verzweifeln

"Schön, dass 2023 so positiv beginnt", sagte Bürgermeister Lorenz Müller. Er zitierte die US-Sängerin Joan Baez mit den Worten: "Handeln ist das Gegenmittel zu Verzweiflung", und dankte alle Anwesenden, die sich intensiv für das Gemeinwohl der Stadt engagieren. "Sie alle sind Menschen, die nicht verzweifeln, sondern für unsere Stadt handeln", lobte er. "Uns in Schwabmünchen geht es wirtschaftlich gut. Wir haben die meisten Arbeitsplätze aller Zeiten, die höchsten Steuereinnahmen, sind schuldenfrei und haben deshalb die Möglichkeit, in die Zukunft zu investieren", sagte er mit Blick auf die Klimakrise. So werde die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes für die Errichtung von Windkraftanlagen ein wichtiger Schritt dazu sein. "Ja, wir werden Windkraftanlagen in Schwabmünchen bauen", sagte er.

Im Gespräch konkretisierte er die Pläne. "Im Westen und Osten der Stadtgrenze sind entsprechende Flächen möglich, welche Anlagen für die Bürger und die Stadt aufnehmen können." Er betonte, dass die Umsetzung der Pläne in Abstimmung mit den umliegenden Gemeinden stattfinden werde, um Windschattenverhältnisse zu umgehen.