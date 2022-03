Brand in Schwabmünchen: Dachboden über Garage hat Feuer gefangen

Über einer Garage hat am Dienstagabend ein Dachboden Feuer gefangen.

Die Schwabmünchner Feuerwehr ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr zu einem Brand in der Hainstraße gerufen worden. Dort brannte ein Dachboden über einer Garage. Der Feuerwehr gelang es laut Kommandant Stefan Missenhardt relativ schnell, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. 20 Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen waren vor Ort. Zwei Mann rückten mit Atemschutz an, zum Einsatz kamen auch ein Druckentlüftungsgerät und eine Wärmebildkamera. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ermittelt derzeit die Polizei. (AZ)