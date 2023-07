Beim Lions-Club ist ein neuer Präsident im Amt

Wechsel an der Spitze des Lions-Clubs Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe: Jens Achtmann ist der Nachfolger von Petra Biermann-Stapff.

Der Lions-Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe hat einen neuen Präsidenten. Er heißt Jens Achtmann.

Er ist Nachfolger von Petra Biermann-Stapff. Achtmann stellte sein Jahresprogramm vor, das er als bunte Mischung aus Sitzungen, Vorträgen, Feiern und Besichtigungen bezeichnete. „Es ist wohl für jeden etwas dabei“, sagte er. Der Buchloer lobte die Arbeit von Biermann-Stapff. Achtmann sagte: "Ich wünsche mir, dass wir uns alle in diesem Club wie eine große Familie fühlen."

Biermann-Stapff empfand ihre Arbeit als aufregend und erfüllend. Vor dem Wechsel an der Spitze verabschiedete sie noch Peter Frankenberger aus seinen Ämtern. Sie lobte seine Arbeit in 45 Jahren und bezeichnete diese als hervorragend und richtungsweisend. „Er war immer an vorderster Front dabei“, sagte die pensionierte Musiklehrerin. Nachfolger als Sekretär ist Uwe Hofmeister und als Schatzmeister Frank Dietrich.

Lions-Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe: Wechsel mit musikalischer Einlage

Beim jüngsten Treffen - der Präsidentenwechsel wurde von einer musikalischen Einlage durch Johannes Sift und Regina Hinterbichler von der Volkstanzgruppe Dießen begleitet - ging es auch um das Programm. Nachdem das Golfturnier der Lions im vergangenen Jahr wegen Corona noch ausgefallen war, soll es heuer am 10. September stattfinden. (rr)

