Bücherflohmarkt unserer Redaktion: Kiloweise Bücher für den guten Zweck

Am Samstag, 7. Mai, findet vor der Redaktion der Schwabmünchner Allgemeinen ein Bücherflohmarkt statt. Der Erlös geht an die Kartei der Not.

Für jeden Geschmack findet sich das richtige Buch: Beim Benefiz-Flohmarkt am Samstag vor der Redaktion der Schwabmünchner Allgemeinen gibt es ausreichend Lesestoff. Er wird gewogen und dann gegen einen Kilopreis von einem Euro abgegeben. Der Erlös geht an die Kartei der Not.

Das Leserhilfswerk hat bislang mit über 40 Millionen Euro Bedürftigen in Bayerisch-Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern unter die Arme gegriffen. Jede Spende geht direkt an die Betroffenen, da alle Personal- und Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden. Die Initiatorin der Stiftung, Ellinor Holland, sah es als ihre und als Aufgabe ihres Medienunternehmens an, gerade auch auf das Schicksal der Menschen hinzuweisen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Menschen, die durch Krankheit, Behinderung oder ein anderes belastendes Ereignis in eine Situation geraten sind, in der sie Solidarität und Mithilfe bedürfen.

Genügend Lesestoff für jedes Alter

Die beim Flohmarkt angebotenen Bücher sind bereits sortiert. So kann jeder Flohmarkt-Besucher seinen Lieblingslesestoff direkt ansteuern. Krimi-Fans kommen genauso auf ihre Kosten wie Freunde von Fantasy-Geschichten oder Leser von Romanen. Zu entdecken gibt es auch viele Reiseführer, Bildbände oder Ratgeber für alle Lebenslagen.

Hoch im Kurs stehen dürften auch die Gartenbücher: Schließlich geht es im Mai intensiv ins Grüne. Wer Inspiration in der Küche benötigt: Etliche Kochbücher werden abgegeben. Auch junge Leser dürfen sich freuen: Für sie stehen drei Kisten mit unterschiedlichen Büchern bereit. Die Bandbreite reicht von einfachen Lesegeschichten über kleinformatige Pixie-Bücher bis hin zu Kriminalgeschichten für jugendliche Leseratten.

In den schätzungsweise über 1000 Büchern stecken auch ältere literarische Schätze: zum Beispiel der erste Band von Alexander Dumas' "Der Graf von Monte Christo". Oder schwere Kost von Lew Tolstoi: Der Roman "Auferstehung", der nach Krieg und Frieden und Anna Karenina 1899 erstmals veröffentlicht wurde.

Der Bücherflohmarkt ist der Abschluss einer besonderen Themenreihe rund ums Buch. Berichtet wurde bereits über ausgemusterte Telefonzellen, in denen jeder Bücher abgeben und mitnehmen kann. Autor Armin Strohmeyr aus Königsbrunn plauderte aus dem Nähkästchen. Oliver Eger aus Langerringen erklärt, was einen guten Cartoon ausmacht. Er arbeitet als freiberuflicher Illustrator und gestaltet unter anderem Schulbücher.