Bürgermeister Lorenz Müller: "Es gibt noch viel zu tun"

Es ist Halbzeit in den Rathäusern. So auch in Schwabmünchen. Eine Zwischenbilanz von Bürgermeister Lorenz Müller.

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Lorenz Müller: Ich meine, dass wir trotz Corona unsere Stadt kräftig weiterentwickelt haben. Die Sanierung der Fuggerstraße hat unser Stadtbild deutlich aufgewertet. Der Luitpoldpark mit Fertigstellung des blühenden Gartens, dem gemütlichen Biergarten und den Angeboten an Familien hat sich gerade während Corona als wichtiger Ort der Begegnung und Entspannung herausgestellt, und wir haben große Baumaßnahmen wie zwei weitere Kindertagesstätten und vor allem auch unser Hallenbad vorangebracht. Im Südwesten können wir aktuell eine Vielzahl von Bauplätzen anbieten, die nachhaltig mit Nahwärme versorgt werden und auf denen der Bau von sozial gefördertem Wohnraum umgesetzt wird.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist ihre positivste Erinnerung?



Lorenz Müller: Gerade in den letzten drei Jahren jagt eine Krise die andere. Deshalb bedarf es einer positiven Grundeinstellung. Jammern nützt nichts. Mich freut, dass die Menschen in unserer Stadt dies genauso sehen und sich großartig engagieren. Im Stadtrat herrscht parteiübergreifend ein großer Konsens, die Herausforderungen konstruktiv anzupacken. Trotz aller Einschränkungen während Corona nahm und nimmt die Kultur einen breiten Raum ein. Ich nenne nur den Sommer 100, das Singoldsandfestival, die Eröffnung unseres Probezentrums als Heimat für Chöre und Kapellen, die Angebote im Kunsthaus und Museum. Das ehrenamtliche Engagement in unseren Vereinen und Hilfsorganisationen ist vorbildlich und prägt die Lebensqualität unserer Stadt. Und nicht zuletzt, den Baufortschritt unseres Hallenbades zu sehen, jüngst beim Richtfest, macht echt Freude.

Und auf welche Erfahrung hätten Sie verzichten können?



Lorenz Müller: Es sind weniger einzelne Begebenheiten. Ich stelle fest, dass die Zwänge, die auf die Kommunalpolitik einwirken, wie die Flut von neuen Gesetzen, bürokratischen Regularien und Vorgaben unsere Arbeit und Gestaltungsmöglichkeiten einschränken. Ich wünsche mir, dass die Kommunen, in denen das Leben vor Ort unmittelbar stattfindet, freier und schneller handeln können und finanziell besser ausgestattet werden. Ganz persönlich bedrückt mich sehr, dass mitten in Europa ein Krieg ausgebrochen ist mit großem Leid für die Menschen in der Ukraine. Ich kann nicht akzeptieren, dass es der Menschheit nicht gelingt, endlich aus den Schrecken der Vergangenheit die nötigen Lehren zu ziehen und Frieden zu halten.

Welches Projekt, das bislang liegen geblieben ist, wollen sie in den nächsten drei Jahren noch anpacken?



Lorenz Müller: Es gibt noch viel zu tun. Weit oben auf der Agenda steht für mich der Klimaschutz. Mit der Gründung der Wärmeversorgung Schwabmünchen haben wir, wie die aktuellen Diskussionen zeigen, schon vor zwei Jahren den richtigen Schritt unternommen. Wir setzen den Weg mit Umsetzung einer kommunalen Wärmeplanung konsequent fort. Die Erzeugung regenerativer Energien vor Ort beschäftigt uns die nächsten Jahre, nachdem die gesetzlichen Vorgaben geändert wurden, zu Recht in hohem Maße. Mit der baldigen Eröffnung der Chocolaterie und der Erweiterung unseres Standplatzes wird unsere Innenstadt noch attraktiver werden. Jetzt muss das Alte Rathaus als Mittelpunkt der Innenstadt zügig saniert werden. Nachdem wir massive Hindernisse im Bereich Denkmalschutz lösen konnten und die finalen Klärung der Förderung ansteht, bin ich hier sehr optimistisch.

Im Heimatcheck unserer Zeitung hat Schwabmünchen sehr gute Noten bekommen. Einzig über Verkehrs- und Parkplatzthemen kamen sehr viele Klagen. Was können Sie als Kommunalpolitiker tun, um die Situation zu verbessern?



Lorenz Müller: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so ist das Thema Verkehr in vielen Kommunen ein zentrales Thema. Mit der Umsetzung unseres Mobilitätskonzepts verbessern wir einerseits die Sicherheit des Fußgänger- und Fahrradverkehrs. Gerade mit der Neuausschreibung der ÖPNV-Linien hier bei uns im Süden wird das Angebot an Buslinien und sogenannten On-Demand-Verkehren deutlich verbessert. Ich kämpfe seit Jahren für eine deutliche Verbesserung des Schienenverkehrs auf der Linie Augsburg–Buchloe. Mir ist aber auch klar, dass der motorisierte Individualverkehr weiterhin einen Stellenwert einnimmt. Deshalb haben wir unter anderem ein Parkraumkonzept in Auftrag gegeben und stellen die Weichen für eine Osttangente.

Sie haben ja bereits angekündigt, in drei Jahren nicht mehr als Schwabmünchens Bürgermeister zu kandidieren. Warum?



Lorenz Müller: Die Lebensqualität, das Miteinander in unserer Stadt mitgestalten zu können, gibt Erfüllung und macht echt Spaß. Dennoch: Sie alle kennen doch den Satz: Wenn's am schönsten ist, dann sollte man aufhören. Und: Jeder ist ersetzbar! Ich bin überzeugt, dass in drei Jahren ein(e) neu gewählte(r) Bürgermeisterin/Bürgermeister die Stadt erfolgreich gestalten wird, zumal wir finanziell und mit unserer Infrastruktur recht gut aufgestellt sind. Ganz persönlich freue ich mich darauf, nach Ende der Amtszeit noch einige entferntere Ecken unserer Erde mit dem Motorrad zu erkunden und hierfür mehr Zeit zu haben, genauso wie für die Familie und Freunde.

Zur Person: Es ist Halbzeit dieser Wahlperiode in den Rathäusern. Drei von sechs Jahren haben die Bürgermeister hinter sich. Insgesamt hat Lorenz Müller schon wesentlich mehr Jahre als Bürgermeister abgeleistet. Seit 2008 ist er im Amt und leitet die Geschickte der mittlerweile mehr als 15.000 Einwohner zählenden Stadt im südlichen Landkreis Augsburg. Gemeinsam mit 24 Stadträtinnen und -räten trifft Müller die Entscheidungen, zum Beispiel für ein neues Hallenbad am Schulzentrum. Der 62 Jahre alte Bürgermeister lebt privat in der Leuthau, ist verheiratet und Vater einer Tochter. Besonders das Motorradfahren zählt zu seinen Hobbys.