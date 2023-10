Bundeswehr durchkreuzt Pläne für Windräder

Eine Höhenbeschränkung könnte das wirtschaftliche Aus für mögliche Windkraftanlagen in Schwabmünchen und den Nachbargemeinden bedeuten.

Mit der Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen will Schwabmünchen seinen Teil zur Energiewende und zum 1,8-Prozent-Ziel des Freistaates beitragen und deren Lage steuern. Die Nähe zur Bundeswehr macht die Pläne allerdings kompliziert, wenn nicht gar obsolet. Auch Bobingen, Großaitingen, Langerringen und Scherstetten sind unter anderem von den jüngsten Stellungnahmen der Bundeswehr und einer damit verbundenen Höhenbeschränkung für Windräder betroffen.

In Sondersitzungen, regulären Stadtratssitzungen und Arbeitsgruppen haben sich die Stadträte und die Verwaltungsmitarbeiter in Schwabmünchen mit dem Thema Windenergie beschäftigt. Planungsbüros haben die Details ausgearbeitet und nun schien alles in trockenen Tüchern zu sein. Die Entwurfspläne lagen aus, einmal und noch einmal. Rund 70 Behörden und Organisationen wurden angeschrieben, um ihre Anliegen, Bedenken und Wünsche zu äußern. In knapp 20 Stellungnahmen ging es unter anderem um Windklau, den Erhalt des Forstes oder um Rückzugsorte für Fledermäuse. Vieles wurde berücksichtigt und zur Kenntnis genommen. Doch die neuen Stellungnahmen der Behörden der Bundeswehr in den einzelnen Orten könnten künftig zum Problem werden.

Bundeswehr lehnt hohe Windräder ab

Denn sie lehnen plötzlich die hohen Windkraftanlagen aufgrund der Flugsicherheit und der Radarerfassung ab. Zwar gibt es in den Städten und Gemeinden rings um den Militärflugplatz ohnehin Höhenbeschränkungen, aber diese wurden jetzt nochmals herabgesetzt. Dabei reduzierten sich in der Nachbargemeinde die Höhen von ursprünglichen etwa 920 Meter über dem Meeresspiegel auf rund 730. Da sich das bereits Gelände in der Region teilweise auf bis zu 600 Meter befindet, bleiben für ein Windrad noch 130 übrig. "Die jüngste Stellungnahme der Bundeswehr hat in Langerringen dazu geführt, dass eigentlich nichts mehr geht", erklärte Bürgermeister Lorenz Müller in der aktuellen Sitzung des Stadtrates. Ein Windrad müsse etwa 250 Meter haben, um wirtschaftlich betrieben werden zu können, verdeutlichte er.

Genaue Höhe für Schwabmünchen ist nicht bekannt

Wie hoch die Windräder auf Schwabmünchner Flur genau sein dürfen, bleibt weiter unklar. Denn in dieser neuen Stellungnahme der Bundeswehr steht, dass jedes Einzelvorhaben der Stadt geprüft werden muss. Konkrete Höhenangaben fehlen. Müller klang verärgert in der Sitzung: "Es ist unerträglich. Wir hatten den Auftrag, in Bezug auf Windenergie schnell zu handeln. Das haben wir gemacht und kurz vor Schluss werden wir wieder ausgebremst. Ich gebe mich mit dem Dreizeiler der Bundeswehr, in dem nur steht ,Das geht halt nicht` nicht zufrieden. Ich fordere jetzt eine ausführliche Begründung ein." Wohl wegen militärischer Geheimhaltung hat die Bundeswehr bislang keine Gründe für die Höhenreduzierung genannt.

Der Schwabmünchner Stadtrat hat den Abwägungs- und Feststellungsbeschluss zum Teilflächennutzungsplan zur Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen trotzdem gefasst. Langerringen hingegen hat die Beratungen zur Windkraft in der jüngsten Gemeinderatssitzung bereits vertagt. Die betroffenen Städte und Gemeinden wollen sich nun abstimmen.

Wie viel von den vorgesehenen Flächen für Windkraft in Schwabmünche letztlich noch übrig bleibt, ist fraglich. Gegen den Bau eines Windrades in den Anflugzonen rund um den Flugplatz kann die Bundeswehr jederzeit ihr Veto einlegen.