Schwabmünchen

17:55 Uhr

Chocolaterie in Schwabmünchen eröffnet mit einer großen Feier

Tanja und Moritz Müller feierten zusammen mit der Familie und etwa 100 geladenen Gästen die offizielle Eröffnung der Chocolaterie in Schwabmünchen am Mittwochabend.

Plus Nach der "stillen Eröffnung" der neuen Chocolaterie vor gut zwei Wochen gab es in Schwabmünchen nun ein großes Fest.

Von Carmen Janzen

Was vor etwa zweieinhalb Wochen still und leise vonstattengegangen ist, wurde nun fulminant gefeiert: die Eröffnung der Chocolaterie. Etwa 100 geladene Gäste drängten sich am Mittwochabend im kernsanierten Gebäude in der Fuggerstraße. Mit dabei waren die Bürgermeister der Städte Schwabmünchen und Königsbrunn, Vertreter vom Begegnungsland Lech-Wertach, Architekten, Planer, Vertreter der Stadt, Handwerker, Freunde und Unterstützer.

Chocolaterie in Schwabmünchen: Der Sohn suchte eine neue Herausforderung

Der Geschäftsführer der Schwabmünchner Chocolaterie Moritz Müller und Vater Peter Müller, der die Chocolaterie in Königsbrunn betreibt, gaben dabei interessante Einblicke, wie es überhaupt zum Erwerb des ehemaligen "Ihr-Platz-Hauses" im Stadtzentrum gekommen war vor etwa zwei Jahren: Sohn Moritz wollte sich beruflich verändern und "wir suchten eine neue Herausforderung für ihn", erzählte Peter Müller. Auf der Suche nach einem geeigneten Gebäude für ein Tagescafé fand man schließlich das sanierungsbedürftige Haus in der Fuggerstraße. "Beim Notar war ich noch euphorisch, danach habe ich mich auch manchmal gefragt, was wir uns da angetan haben", scherzte Peter Müller.

