Chöre beginnen mit den Proben

Singen ist mehr als nur Singen. In den Chören in Schwabmünchen im Pfarrzentrum am Schrannenplatz gibt es für Kinder und Jugendliche schon ab viereinhalb Jahren die Möglichkeit, ihrer eigenen Stimme zu begegnen und diese weiterzuentwickeln. Spielerisch lernen sie, auf sich und andere zu hören, zu agieren und zu reagieren.

In Schwabmünchen probt der Kinderchor mittwochs um 16 Uhr. Beinahe 30 Buben und Mädchen ab der zweiten Klasse haben Spaß mit Liedern über Schimpansen, Saurier, Eulen, Mäuse, Papageien und anderen Tieren. Für jüngere Kinder der ersten Klasse und Kindergartenkinder ab viereinhalb Jahren gibt es zwei Chorgruppen am Montag: um 15.15 Uhr hauptsächlich für Kinder der ersten Klasse, und ab 16.15 Uhr für die ganz Kleinen - beide Gruppen unter der Leitung von Elisabeth Schaumann. In den Jugendchor können Kinder ab der fünften Klasse eintreten. Dort gibt es schon altersgemäß mehrstimmigen Gesang, und auch englische Lieder werden dort regelmäßig gesungen. Die Probe findet am Mittwoch um 17 Uhr statt. Diese Angebote sind kostenlos, die Leitung übernimmt Stefan Wagner. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter der Nummer 08232/995273 oder per E-Mail an stefan.wagner@bistum-augsburg.de.

Erwachsene singen sowohl Stücke aus Pop und Rock als auch zeitgenössische Lieder

Der junge Chor für die Altersgruppe von 16 bis 46 Jahren probt montags von 18.30 bis 20 Uhr. Gesungen werden Stücke aus Pop und Rock sowie Musicals und zu gleichen Teilen zeitgenössische Musik. Am Mittwoch probt um 20 Uhr der Chor St. Michael Schwabmünchen. Dort sind ebenfalls neue Sänger herzlich willkommen. Ebenso beginnt das Orchester „Capella St. Michael“ in Schwabmünchen freitags um 18.45 Uhr wieder mit den Proben. Rückfragen sind bei Stefan Wagner möglich. Das Flötenensemble spielt 14-tägig montags und dienstags um 20 Uhr Musik für Blockflötenquartett und -quintett. (AZ)

