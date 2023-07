Container-Aufbrüche: 20.000 Euro Schaden in Schwabmünchen

Die Einbrüche häufen sich: Jetzt hatten Unbekannte Baustellen-Container in Schwabmünchen im Visier. Auf einer Baustelle wurde außerdem Diesel abgepumpt.

Im Neubaugebiet an der Schwabmünchner Südspange wurden in der Nacht auf Montag mehrere Baustellencontainer aufgebrochen. Der oder die Täter entwendeten aus den Containern zahlreiche Werkzeuge und Arbeitsmaschinen in einem Gesamtwert von über 20.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Deutlich höher ist er auf einer weiteren Baustelle.

Aus einem Lastwagen, der in der Badstraße abgestellt war, wurden zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen außerdem rund 300 Liter Diesel abgepumpt und entwendet. Außerdem wurden auf der Baustelle Wasserpumpen ausgeschaltet, eine Gasflasche entleert und Hydrauliköl abgelassen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 8000 Euro geschätzt. Wegen der räumlichen Nähe zum Neubaugebiet ist es laut Polizei möglich, dass es sich um die selben Täter gehandelt haben könnte.

Aufbrüche und Diebstähle: Die Polizei hat eine dringende Bitte

In den vergangenen Monaten kam es zu mehreren Aufbrüchen und Diebstählen auf Baustellen im Dienstbereich der Polizeiinspektion Schwabmünchen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort an die Dienstelle zu wenden. "Es ist wichtig, dass immer gleich bei uns angerufen wird, damit wir schnell reagieren können", sagt Markus Graf von der Polizei. Es sollten auch alle Diebstähle angezeigt werden. Hinweise können unter der Telefonnummer 08232/9606-0 mitgeteilt werden.

Motorräder bei Einbruch in Schwabmünchen gestohlen

Vergangene Woche wurden in Schwabmünchen mehrere neuwertige Motorräder bei einem Einbruch gestohlen. Der Wert der Motorräder wird aktuell auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kripo Augsburg ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. Diese Fragen interessieren die Kripo besonders: Wer machte verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere im vermuteten Tatzeitraum oder beim Abtransport der Motorräder? (mcz)

