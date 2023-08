„Dame in Schwarz“: Das Bild ist für Experten eine Sensation

Vor Kurzem ist es dem Museum der Stadt Schwabmünchen gelungen, ein Gemälde von Ferdinand Wagner zu erwerben. Der Ankauf gestaltete sich wie ein echter Krimi.

Ferdinand Wagner, Künstler des 19. Jahrhunderts und Vertreter des Nazarener-Stils, ist ein Kind Schwabmünchens. Die meisten seiner Kirchen- und Häuserfresken wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Porträts von Wagner tauchen immer wieder auf. Nur durch Zufall erfuhr Alina Krüger im Juni 2023 davon, dass ein Auktionshaus in Augsburg zwei Porträts Ferdinand Wagners versteigern würde.

„Zunächst vergewisserte ich mich, dass es sich bei dem Künstler auch wirklich um den echten Ferdinand Wagner handelte. Denn zu Lebzeiten Ferdinand Wagners arbeiteten noch zwei andere Künstler mit demselben Namen im Raum München“, erinnert sich Alina Krüger. Nach einem Abgleich der Signaturen habe dann schnell festgestanden: Die angebotenen Porträts – eines von einer Dame in Schwarz mit weißer Bluse, das andere von einem jungen Mann in schwarzem Anzug und blau-weiß gestreifter Weste – stammen tatsächlich vom Schwabmünchner Ferdinand Wagner. Beide wurden im Jahr 1851 von ihm angefertigt. Da die Gemälde gleich gerahmt waren, lag es für Krüger außerdem auf der Hand, dass es sich bei den abgebildeten Personen um ein junges Ehepaar handelte.

Der „Jüngling in Schwarz“ ging nach Berlin

Nun galt es keine Zeit mehr zu verlieren – das Museum musste unbedingt bei der Auktion mitbieten, um zwei weitere Werke des Künstlers nach Schwabmünchen zu holen. Doch der Zeitraum, in dem die Auktion stattfand, war zu kurz für eine rechtzeitige Freigabe der Ankaufsumme. So gelang es Alina Krüger zwar, das Bildnis der „Frau in Schwarz“ zu ersteigern. Nicht jedoch den „Jüngling in Schwarz“. Nach der Auktion wurde das Ehepaar deshalb getrennt.

Ferdinand Wagner im blauen Malerkittel und mit Palette auf einem Selbstporträt. Foto: Häußler

Die Kontaktdaten des Höchstbietenden für den „Jüngling in Schwarz“ durfte das Auktionshaus aus Datenschutzgründen nicht herausgeben. „Ich erfuhr nur, dass der Jüngling an einen Privatsammler in Berlin gegangen ist“, berichtet Krüger. „Es gefiel mir ganz und gar nicht, das Ehepaar zu trennen, deshalb bat ich das Auktionshaus, dem Käufer des Jünglings meine Kontaktdaten zu übermitteln. Doch der Käufer meldete sich nicht.“ Auch die Identität der „Dame in Schwarz“ war nicht zu ermitteln. Krüger berichtet: „Das Auktionshaus stellte auf meine Bitte hin interne Nachforschungen an und teilte mir später mit, dass die Porträts aus einer Haushaltsauflösung in Nordschwaben stammen. Mehr konnte man leider nicht mehr herausfinden.“

Der Kauf ist für Schwabmünchen eine Sensation

Für die Ferdinand-Wagner-Forschung ist der Neuerwerb trotzdem eine Sensation. Viele Details des Porträts der „Dame in Schwarz“, wie der braun-grüne Hintergrund, die leuchtende Ausarbeitung des Gesichts und besonders die Haltung der Figur, lassen sich auch auf anderen Porträts des Künstlers finden. Sogar der orangefarbene Sessel, auf dem die Dame Platz genommen hat, ist auf anderen Porträts aus der Sammlung des Museums abgebildet. Alina Krüger vermutete, dass Personen wie diese Dame ins Atelier des Künstlers kamen, um sich dort von ihm porträtieren zu lassen. „Es gibt auch Porträts mit anderen Hintergründen – Balkone, Gärten oder Hallen mit Marmorsäulen. Diese Porträts zeigen wohlhabendere Auftraggeber, zum Beispiel die Mitglieder der Familie von Imhof. Ferdinand Wagner porträtierte diese Persönlichkeiten wahrscheinlich in ihrem eigenen Zuhause. Normale Bürger mussten für ein Porträt den Weg in sein Atelier auf sich nehmen.“

Einige Wochen nach der Auktion – die „Dame in Schwarz“ war bereits sicher im Museum angekommen und wird dort zunächst im Depot verwahrt – ergab sich für Krüger der nächste Glücksfall: Der Käufer des „Jünglings in Schwarz“ rief an. Krüger erinnert sich: „Ich sprach eine Weile am Telefon mit ihm und fand heraus, dass er das Bild des Jünglings ersteigert hatte, weil es ihm so gut gefiel. Bis er von dem Augsburger Auktionshaus meine Kontaktdaten bekam, wusste er nichts von unserem Museum und unserer Ferdinand-Wagner-Sammlung. Leider ließ sich der Herr nicht überreden, den Jüngling wieder herzugeben. Er versprach aber, ihn gerne einmal für die ein oder andere Sonderausstellung an uns auszuleihen.“ Die „Dame in Schwarz“ führt jetzt eine Fernbeziehung.

Im Museum Schwabmünchen wird renoviert

Der Neuerwerb kommt für Museum und Galerie gerade rechtzeitig zur Wiedereröffnung der Ferdinand-Wagner-Galerie. Seit einiger Zeit werden im Museum alle Fenster sowie das Museumsdepot renoviert. Die Renovierungsarbeiten im ersten Stock wurden kürzlich abgeschlossen, und die Ferdinand-Wagner-Galerie lädt ab jetzt wieder alle interessierten Besucherinnen und Besucher dazu ein, in das Gesamtwerk des Schwabmünchner Künstlers einzutauchen. Und vielleicht ist in der Galerie ja auch bald die „Dame in Schwarz“ zu sehen. Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen besitzen eine große Sammlung von Skizzen, Entwürfen und Porträts aus der Hand des Künstlers. Eine Auswahl seiner Werke wird in der Ferdinand-Wagner-Galerie des Museums dauerhaft präsentiert.