Schwabmünchen

17:50 Uhr

Darum ist das Singoldsand Festival für das Vereinsleben so wichtig

Plus Seit über zehn Jahren wird das Singoldsand Festival in Schwabmünchen komplett ehrenamtlich organisiert. Warum das Festival auch für das Vereinsleben so wichtig ist.

Von Paula Binz

"Das Veranstaltungsformat ist hier in der Region wirklich einmalig", sagt Patrick Jung. Er hat das Singoldsand Festival seit seiner Gründung mit aufgebaut. Über zehn Jahre ist das nun bereits her. "Eigentlich hätte 2020 das große zehnjährige Jubiläum stattfinden sollen." Dann kam Corona. Die Vereins- und Jugendarbeit, die das Singoldsand so besonders macht, erlebte einen nie dagewesenen Stillstand. Doch die Veranstalter ließen sich nicht unterkriegen. In Zusammenarbeit mit den Vereinen und der Stadtverwaltung stellten sie 2021 eine corona-konforme Variante des Festivals auf die Beine.

