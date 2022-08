Schwabmünchen

vor 19 Min.

Camping beim Singoldsand-Festival boomt: Was es zu beachten gibt

Plus Beim Singoldsand-Festival am kommenden Wochenende können Partyfreunde bis in die Nacht feiern und tanzen - und anschließend auch unter dem freien Sternenhimmel übernachten.

Von Paula Binz

Seit etwa fünf Jahren können Festivalbesucher für den Zeitraum der Veranstaltung ihre Zelte auf dem TSV-Gelände in der Heimbergstraße aufschlagen. "Das wird so gut angenommen, dass wir die Campingfläche heuer um einiges vergrößert haben", berichtet Tamara Hihler. Sie ist die Campingbeauftragte aus dem Organisationsteam. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich das Gelände nun fast verdoppelt. Neu ist außerdem: "Es gibt nun eine feste Grenze zwischen der Zeltfläche und den Stellplätzen für Wohnmobile und Camper, das war früher direkt angrenzend."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen