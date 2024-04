Das erste Mehrfamilienhaus im neuen Baugebiet entsteht

Plus 18 Mietwohnungen in zwei Gebäuden sind im Schwabmünchner Südwesten vorgesehen. Das Bauprojekt hat Modell-Charakter.

An sich ist der Bau eines Mehrfamilienhauses in einer 15.000 Einwohner zählenden Stadt keinen Zeitungsbericht wert. Doch dieses Vorhaben ist anders. Zwei Gebäude mit insgesamt 18 Mietwohnungen entstehen im neuen Schwabmünchner Baugebiet Südwest III. Es ist damit das erste Mehrparteienhaus, das dort gebaut wird. Das Projekt hat Vorbild-Charakter.

Der Bauherr, die Firma Dumberger aus Königsbrunn, hat von der Stadt nach einem Architekturwettbewerb den Zuschlag für das Grundstück erhalten. Dafür mussten viele Kriterien erfüllt sein. Was nun dabei herauskam, dient als Paradebeispiel für nachhaltiges Bauen und Wohnen im Neubaugebiet.