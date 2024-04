Das Ferienprogramm in Schwabmünchen wird digital

Das Ferienprogramm der Stadt Schwabmünchen erscheint dieses Jahr erstmalig auch in digitaler Form. Die Anmeldung ist nurmehr online möglich.

Sowohl Eltern als auch Anbietern von Ferienfreizeiten steht zukünftig die digitale Ferienprogramm-Plattform des Kulturbüros der Stadt Schwabmünchen offen. Die Anmeldung erfolgt online und ist damit schneller möglich als bisher. Die gleiche Internetplattform hat sich in Nachbargemeinden bereits bewährt.

Es gibt weiterhin eine gedruckte Ferienfreizeit-Übersicht

Das gedruckte Ferienprogramm erscheint etwas vereinfacht weiterhin. Allerdings ist die Anmeldung in Zukunft nur noch digital möglich. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung. Alle Veranstalter bekommen in den nächsten Wochen per Post eine schriftliche Nachricht, um sich auf der Plattform zu registrieren und ihr Angebot einzustellen. (AZ)