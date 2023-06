Das Gymnasium feiert am Samstag ein großes Fest

Am Samstag steigt das große Schulfest am Leonhard-Wagner-Gymnasium. Der Schulleiter erwartet Tausende Besucher.

Das Leonhard-Wagner-Gymnasium feiert 50. Geburtstag. Zum Jubiläum findet diesen Samstag, 17. Juni, ein großes Fest in der Schule und auf dem Schulgelände statt. Die Veranstaltung ist öffentlich und richtet sich an Eltern, Geschwister, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Ehemalige und alle Interessierten. Schulleiter Alexander Pfaffendorf erwartet Tausende Besucherinnen und Besucher. Start ist um 10.30 Uhr, das Ende ist gegen 16.30 Uhr geplant.

Das ist auf dem Schulfest des Leonhard-Wagner-Gymnasiums geboten

Jede Klasse hat einen Programmpunkt vorbereitet. Hier eine Auswahl: Escape Room, Quiz, Theater, Beachvolleyball, Papier schöpfen, Lego-Roboter und vieles mehr. Zudem gibt es eine Sonderausstellung und eine Tombola. Der LeWaZi, der schuleigene Zirkus, präsentiert Vorstellungen in der Sporthalle und am frühen Abend ab 17 Uhr findet nach dem Fest ein Konzert aller Musikgruppen in der Stadthalle statt. Ein besonderer Hingucker auf dem Schulgelände wird der neugestaltete Tunnel im Banksy-Stil. Das detaillierte Programm ist auf der Internetseite der Schule einsehbar.

Eine Bewirtung gibt es in der Mensa, Kaffeeinseln sind an verschiedenen Stellen eingerichtet, eine Ape-Bar bietet alkoholfreie Cocktails und der Elternbeirat betreibt eine Sektbar.